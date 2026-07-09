Dziennik Gazeta Prawana logo

Serial o toksycznym związku podbił streaming. Dziś trafia do telewizji

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 12:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Zakłamanie"
"Zakłamanie"/Materiały prasowe
Doceniany przez widzów i krytyków serial psychologiczny "Zakłamanie" przez trzy sezony robił furorę w streamingu. Z sezonu na sezon relacja między główną parą staje się coraz bardziej toksyczna, zaś w intrygi zostaje wciągniętych coraz więcej osób z ich otoczenia. Teraz pierwszy sezon hitu mogą oglądać także telewidzowie.

Pierwszy odcinek pierwszego sezonu serialu "Zakłamanie" ("Tell Me Lies") zostanie wyemitowany dziś, w czwartek, 9 lipca, o godz. 22:00 na kanale FX.

O czym opowiada serial "Zakłamanie"?

"Zakłamanie" opowiada o burzliwym, ale upojnym związku, który rozwija się na przestrzeni ośmiu lat. Kiedy Lucy Albright (Grace Van Patten) i Stephen DeMarco (Jackson White) spotykają się na studiach, są w wieku, gdy z pozoru prozaiczne wybory prowadzą do nieodwołalnych konsekwencji. Chociaż ich znajomość rozpoczyna się jak każdy typowy romans na kampusie, szybko pogrążają się w uzależniającym związku, który na zawsze zmieni nie tylko ich życie, ale życie wszystkich dokoła.

Pierwszy sezon "Zakłamania" oceniło pozytywnie 75 proc. krytyków w serwisie Rotten Tomatoes.

O czym opowiada drugi sezon "Zakłamania"?

Sezon drugi "Zakłamania" rozpoczyna się, gdy Lucy Albright i Stephen DeMarco wracają do college'u po dramatycznym zerwaniu z początku lata, po którym stracili kontakt. Jednak pomimo skłócenia znajdują się w nowej wersji swojej uzależniającej dynamiki, która okazuje się równie irytująca, co nieunikniona. Tymczasem historia wkracza głębiej w życie grupy przyjaciół Lucy i Stephena, jako że konsekwencje wydarzeń z sezonu pierwszego wpływają na ich życie w nieoczekiwany sposób.

Drugi sezon "Zakłamania" oceniło pozytywnie 100 proc. krytyków w serwisie Rotten Tomatoes.

O czym opowiada trzeci sezon "Zakłamania"?

W trzecim sezonie "Zakłamania" Lucy Albright i Stephen DeMarco odnawiają swój burzliwy romans w college'u Baird. Obiecują zmianę, ale dawne grzeszki nie dają o sobie zapomnieć, a Lucy zostaje wplątana w aferę, z którą nie chce mieć nic wspólnego. Echa zeszłorocznych wydarzeń zmuszają też ich przyjaciół do konfrontacji z własnymi demonami. Na kampusie aż kipi od skandalicznych sekretów, a ich okrutne konsekwencje zagrażają Lucy i wszystkim w jej otoczeniu.

Trzeci sezon "Zakłamania" oceniło pozytywnie 100 proc. krytyków w serwisie Rotten Tomatoes.

"To jeden z najlepszych w historii tak okropnych seriali" – wyrokuje Jonathon Wilson z portalu Ready Steady Cut, odwołując się dwuznacznie zarówno do tematyki "Zakłamania", jak i jakości serialu spod znaku guilty pleasure.

"Ten serial ogląda się tak, jakby się niemal było w związku Lucy i Stephena. Wiem, że to nie to, czego potrzebuję w życiu i nie czuję się z tym dobrze, ale serce pragnie tego, czego pragnie" – zauważa Liz Kocan z portalu Decider.

Wszystkie trzy sezony serialu "Zakłamanie" są dostępne na platformie Disney+.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: kultowy serialFXzakłamaniepierwszy sezon
Powiązane
"The Office PL"
"Najlepszy polski serial komediowy w historii". Uwielbiany hit powraca
Filip Gurłacz i Andrzej Mastalerz w filmie "Odzyskany"
Nowy polski film w drodze do kin, krytycy pod wrażeniem. "Inspirujący"
"Najwspanialszy"
To najbardziej wyczekiwany serial roku. Bezprecedensowy wgląd w historię legendy
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSerial o toksycznym związku podbił streaming. Dziś trafia do telewizji »
Zobacz
|
Co zrobić żeby ogórki kiszone nie były miękkie i puste w środku?
Jak zrobić dobre ogórki kiszone? Przepis na twarde i chrupiące ogórki w słoikach. Jaką wodą zalewa się ogórki kiszone?
Jak wytępić mrówki w ogrodzie?
Najlepsza pułapka na mrówki. Działa jak magnes. Potrzebujesz tylko dwóch składników z kuchni, żeby wytępić mrówki w ogrodzie
Przepis na walkę z grzybicą i zmęczeniem nóg
Sposób na walkę z grzybicą stóp i zmęczeniem nóg. Wsyp tę przyprawę do miski z ciepłą wodą
Nowa Dacia Striker
Nowa Dacia Striker odleciała z ceną i stylem. Kosztuje znacznie mniej niż rywale
Sara James
Sara James świętuje. Odniosła edukacyjny sukces
Andrej Babisz
Sąsiad Polski odmawia pomocy dla Ukrainy. "Nie weźmiemy udziału"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj