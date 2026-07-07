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Nowy polski film w drodze do kin, krytycy pod wrażeniem. "Inspirujący"

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 12:00
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Filip Gurłacz i Andrzej Mastalerz w filmie "Odzyskany"
Filip Gurłacz i Andrzej Mastalerz w filmie "Odzyskany"/Materiały prasowe
Już wkrótce do kin w całej Polsce trafi "Odzyskany" – pełnometrażowy debiut reżyserski aktora Marcina Kwaśnego. To poruszający dramat o rodzinie, uzależnieniu, przebaczeniu i nadziei, pokazujący, że nawet najtrudniejsze doświadczenia mogą stać się początkiem nowej drogi. Kiedy nastąpi premiera filmu?

Film "Odzyskany" trafi do kin już 14 sierpnia.

Kto stoi za filmem?

W głównych rolach wystąpili znakomici aktorzy Filip Gurłacz ("Mistyczka", "Podlasie", "Miasto 44"), Maria Gładkowska ("Mistyczka", "Magnat", "Wyjście awaryjne") i Andrzej Mastalerz ("Zmruż oczy", "Wojaczek", "Nad rzeką, której nie ma"), a autorem muzyki jest Robert Janson. Dystrybutorem filmu został Rafael Film.

"Odzyskany" jest filmem szczególnie bliskim naszej misji. Od początku istnienia Rafael Film staramy się być blisko człowieka – zarówno w chwilach radości, jak i cierpienia, w poszukiwaniu relacji, sensu i wiary. Według statystyk temat uzależnienia od alkoholu dotyka setek tysięcy osób a także ich bliskich. Dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić ten film do kin 14 sierpnia, w miesiącu trzeźwości w Kościele katolickim – mówi Przemysław Wręźlewicz, dyrektor Rafael Film.

Marcin Kwaśny, twórca filmu "Odzyskany", podkreśla, że chciał opowiedzieć historię pokazującą, iż przeszkody pojawiające się na naszej drodze nie muszą oznaczać końca, lecz mogą stać się impulsem do zmiany i rozwoju. Taka perspektywa pozwala iść naprzód, zamiast zatrzymywać się w miejscu.

Marcin Kwaśny jest aktorem, scenarzystą i reżyserem. Występował m.in. w filmach "Pilecki", "Wyklęty" i "Triumf serca", a także w serialach "Czas honoru", "Ranczo", "Klan", "Szpilki na Giewoncie" oraz "Na kocią łapę". Wcześniej wyreżyserował krótkometrażowy film "Spowiedź", natomiast "Odzyskany" jest jego pełnometrażowym debiutem fabularnym.

O czym jest film?

"Odzyskany" to poruszający dramat o rodzinie, przebaczeniu i walce o drugą szansę. Głównym bohaterem jest Janek (Filip Gurłacz), młody mężczyzna od najmłodszych lat zmagający się z konsekwencjami alkoholizmu ojca (Andrzej Mastalerz). Opiekując się ciężko chorą matką (Maria Gładkowska), podejmuje coraz bardziej desperackie decyzje, aby zdobyć środki na leczenie i utrzymanie domu. Gdy wydaje się, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia, po latach nieobecności powraca ojciec – człowiek, który najbardziej go zawiódł.

"Odzyskany" podejmuje uniwersalne tematy przebaczenia, odpowiedzialności i odbudowy rodzinnych więzi. To przejmująca opowieść o utraconym dzieciństwie, tęsknocie za bliskością oraz nadziei, która potrafi odrodzić się nawet w najtrudniejszych okolicznościach.

Krytycy: Inspirujący film

Film został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków, którzy podkreślają jego autentyczność, emocjonalną siłę i znakomite kreacje aktorskie. "Obejrzałem. Inspirujący film" – napisał Łukasz Adamski. Równie entuzjastycznie film ocenia Łukasz Maciejewski, dla którego pełnometrażowy debiut reżyserski Marcina Kwaśnego "to wyznanie. Film prezentujący wartości, w które wierzą autorzy, i pokazujący, że przemiana jest możliwa – odzyskanie siebie jest możliwe. W żarliwym aktorstwie Andrzeja Mastalerza i Filipa Gurłacza kryje się tajemnica. Warto ją podjąć".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: polski filmMarcin Kwaśnyfilip gurłaczAndrzej Mastalerz
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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