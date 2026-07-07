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To najbardziej wyczekiwany serial roku. Bezprecedensowy wgląd w historię legendy

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 11:00
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"Najwspanialszy"
"Najwspanialszy"/Materiały prasowe
To najbardziej wyczekiwany serial roku. Pokazano zwiastun i ujawniono datę premiery serialu "Najwspanialszy" ("The Greatest"), oferującego bezprecedensowy wgląd w historię ikony boksu Muhammada Alego, człowieka, którego legenda wykracza daleko poza spektakularne zwycięstwa i porażki na ringu. Kiedy serial zobaczą Polacy?

Serial "Najwspanialszy" ("The Greatest") będzie mieć swoją premierę w środę, 4 listopada 2026 roku, wyłącznie na platformie Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie, w tym w Polsce.

O czym jest serial?

"Najwspanialszy" to intymna opowieść o niezwykłym życiu legendarnego boksera, działacza humanitarnego i światowej ikony. Wyprodukowany przez Lonnie Ali, wdowę po zmarłym wielkim mistrzu, "Najwspanialszy" jest pierwszym autoryzowanym serialem fabularnym poświęconym życiu Muhammada Aliego, oferującym bezprecedensowy wgląd w historię człowieka, którego legenda wykracza daleko poza spektakularne zwycięstwa i porażki na ringu.

Kto występuje w serialu?

W Cassiusa Claya alias Muhammada Alego wciela się Jaalen Best ("Magnum: Detektyw z Hawajów", "American Horror Stories", a w pozostałych rolach występują Dana Gourrier ("Django", "Nienawistna ósemka", "Porwany"), Amin Joseph ("Mgła", "Niezniszczalni", "Baywatch: Słoneczny patrol"), Kai Parham ("Colin w czerni i bieli") i Michael Ealy ("Barbershop", "Chętni na kasę", "Za szybcy, za wściekli").

Kto stoi za serialem?

Obok Blue Monday Productions Bena Watkinsa ("Cross") oraz Outlier Society Michaela B. Jordana (seria "Creed") w projekcie biorą udział Authentic Studios, Roc Nation, Polygram Entertainment – partner Universal Music Group – oraz Grace: A Storytelling Company, a Ben Watkins pełni funkcję showrunnera i producenta wykonawczego. Producentką wykonawczą jest także prezes Outlier Society, Elizabeth Raposo, wraz z Coreyem Salterem, Markiem Rosenem i Matthew Grossem z Authentic Brand Group, którzy również pełnią funkcję producentów wykonawczych. Wśród pozostałych producentów wykonawczych znajdują się: Aiyana White, Jeff Augustin i Owen Shiflett; Roc Nation; Michele Anthony, Boyd Muir oraz współproducenci wykonawczy David Blackman z Polygram i Stefano Agosto, wiceprezes ds. telewizji w Outlier Society; a także Josh Wakely poprzez swoją firmę Grace: A Storytelling Company.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Prime Videonowy serialMuhammad AliNajwspanialszy
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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