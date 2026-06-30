Polacy zachwyceni nieoczywistym kryminałem. Najpopularniejszy film na platformie

Komedia kryminalna "Sprawiedliwość owiec" jest dostępna od 24 czerwca na platformie Prime Video – i od tygodnia pozostaje najpopularniejszym filmem na platformie!

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował Kyle Balda ("Minionki: Wejście Gru", "Minionki", "Lorax") według scenariusza, który napisał Craig Mazin ("Czarnobyl", "The Last of Us", "Kac Vegas w Bangkoku") na podstawie bestsellerowej powieści Leonie Swann.

Za produkcję odpowiadają Working Title Films i Three Strange Angels , zaś wśród producentów wykonawczych są Tyson Hesse, Phil Lord, Christopher Miller, Sarah-Jane Wright, Amelia Granger, Aditya Sood oraz Tim Wellspring.

Kto występuje w filmie?

W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się Hugh Jackman ("Robin Hood: Koniec legendy", "Song Sung Blue", "Logan: Wolverine"), Nicholas Braun ("Skomplikowani", "Dream Scenario", "Sukcesja"), Nicholas Galitzine ("Władcy wszechświata", "Na samą myśl o tobie", "Na dnie"), Molly Gordon ("The Bear", "Lakers: Dynastia zwycięzców", "Obóz teatralny"), Hong Chau ("Wichrowe Wzgórza", "Podżegacze", "Rodzaje życzliwości"), Emma Thompson ("To właśnie miłość", "Rozważna i romantyczna", "Okruchy dnia"), Julia Louis-Dreyfus ("Kroniki Seinfelda", "Ani słowa więcej", "Figurantka"), Bryan Cranston ("Breaking Bad" "Zwariowany świat Malcolma", "Trumbo"), Chris O'Dowd ("Druhny", "Podróże w czasie: najczęściej zadawane pytania", "Radio na fali"), Regina Hall ("Jedna bitwa po drugiej", "Straszny film", "Laski na gigancie"), Patrick Stewart ("Star Trek: Pierwszy kontakt", "Logan: Wolverine", "Aniołki Charliego"), Bella Ramsey ("The Last of Us", "Czas", "Gra o tron") oraz Brett Goldstein ("Ted Lasso", "Thor: Miłość i grom", "Terapia bez trzymanki").

O czym jest film?

George (Hugh Jackman) jest pasterzem, który co wieczór czyta swoim ukochanym owcom powieści kryminalne, przekonany, że te nie są w stanie go zrozumieć. Kiedy tajemniczy incydent zakłóca życie na farmie, owce postanawiają wziąć sprawy w swoje kopyta i same rozpoczynają śledztwo. Podążając za tropami i analizując zachowanie ludzi, udowadniają, że nawet owce mogą być znakomitymi detektywami.

Film zachwycił światową krytykę i widownię, przynosząc wpływy przekraczające 126 milionów dolarów.