Dziennik Gazeta Prawana logo

Polacy zachwyceni nieoczywistym kryminałem. Najpopularniejszy film na platformie

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 10:00
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Hugh Jackman w filmie "Sprawiedliwość owiec"
Hugh Jackman w filmie "Sprawiedliwość owiec"/Materiały prasowe
"Sprawiedliwość owiec" to bez wątpienia jedna z najbardziej oryginalnych historii ostatnich lat. Łączy w sobie zagadkę kryminalną, czarny humor i… nieoczywistych detektywów. Film pojawił się w polskich kinach na początku maja, a już raptem półtora miesiąca trafił do oferty popularnej platformy streamingowej. I zrobił prawdziwą furorę.

Komedia kryminalna "Sprawiedliwość owiec" jest dostępna od 24 czerwca na platformie Prime Video – i od tygodnia pozostaje najpopularniejszym filmem na platformie!

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował Kyle Balda ("Minionki: Wejście Gru", "Minionki", "Lorax") według scenariusza, który napisał Craig Mazin ("Czarnobyl", "The Last of Us", "Kac Vegas w Bangkoku") na podstawie bestsellerowej powieści Leonie Swann.

Za produkcję odpowiadają Working Title Films i Three Strange Angels , zaś wśród producentów wykonawczych są Tyson Hesse, Phil Lord, Christopher Miller, Sarah-Jane Wright, Amelia Granger, Aditya Sood oraz Tim Wellspring.

Kto występuje w filmie?

W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się Hugh Jackman ("Robin Hood: Koniec legendy", "Song Sung Blue", "Logan: Wolverine"), Nicholas Braun ("Skomplikowani", "Dream Scenario", "Sukcesja"), Nicholas Galitzine ("Władcy wszechświata", "Na samą myśl o tobie", "Na dnie"), Molly Gordon ("The Bear", "Lakers: Dynastia zwycięzców", "Obóz teatralny"), Hong Chau ("Wichrowe Wzgórza", "Podżegacze", "Rodzaje życzliwości"), Emma Thompson ("To właśnie miłość", "Rozważna i romantyczna", "Okruchy dnia"), Julia Louis-Dreyfus ("Kroniki Seinfelda", "Ani słowa więcej", "Figurantka"), Bryan Cranston ("Breaking Bad" "Zwariowany świat Malcolma", "Trumbo"), Chris O'Dowd ("Druhny", "Podróże w czasie: najczęściej zadawane pytania", "Radio na fali"), Regina Hall ("Jedna bitwa po drugiej", "Straszny film", "Laski na gigancie"), Patrick Stewart ("Star Trek: Pierwszy kontakt", "Logan: Wolverine", "Aniołki Charliego"), Bella Ramsey ("The Last of Us", "Czas", "Gra o tron") oraz Brett Goldstein  ("Ted Lasso", "Thor: Miłość i grom", "Terapia bez trzymanki").

O czym jest film?

George (Hugh Jackman) jest pasterzem, który co wieczór czyta swoim ukochanym owcom powieści kryminalne, przekonany, że te nie są w stanie go zrozumieć. Kiedy tajemniczy incydent zakłóca życie na farmie, owce postanawiają wziąć sprawy w swoje kopyta i same rozpoczynają śledztwo. Podążając za tropami i analizując zachowanie ludzi, udowadniają, że nawet owce mogą być znakomitymi detektywami.

Film zachwycił światową krytykę i widownię, przynosząc wpływy przekraczające 126 milionów dolarów.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Prime VideokryminałkomediaHugh Jackman
Powiązane
Jeremy Allen White w serialu "The Bear"
Miało go nie być, a tu taka niespodzianka. Kultowy serial powrócił, są wszystkie odcinki
"Avatar: Ogień i popiół"
W kinach zarobił półtora miliarda. Teraz hit robi furorę w abonamencie
"Ranczo Duttonów"
Największy hit serialowy w historii platformy? Nowe informacje ucieszą widzów
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolski serial kryminalny budzi mieszane odczucia. Przedostatni odcinek »
Zobacz
|
Dodaj łyżeczkę do kawy. To doskonały spalacz tłuszczu
Dodaj łyżeczkę do kawy. To doskonały spalacz tłuszczu
Zełenski
"Historia posłużyła w Ukrainie za broń". Niemieckie media o sporze, który rozsadza wojenny sojusz
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 145 km/h, a mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości
Toyota PROACE CITY Verso
Oto nowe auto za 39 500 zł. Ma silnik 1.5 i gwarancję na 1 mln kilometrów
Nowa Cupra Raval
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Washington,D.c.,,Usa,-,September,29,,2025:,Us,President,Donald
Sąd Najwyższy unieważnił dekret Trumpa. Chodzi o obywatelstwo
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj