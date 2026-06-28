W kinach zarobił półtora miliarda. Teraz hit robi furorę w abonamencie

"Avatar: Ogień i popiół" jest już dostępny na platformie Disney+, gdzie od progu zameldował się na 1. miejscu najchętniej oglądanych tytułów.

O czym jest film?

Legendarny reżyser James Cameron powraca z zachwycającym światem Pandory w trzeciej części wciągającej opowieści o żołnierzu marines – Jake'u Sullym, wojowniczce Neytiri i rodzinie Sullych. Produkcja została nagrodzona Oscarem i nagrodą BAFTA.

Ukryta pośród malowniczych raf Pandory rodzina Sullych, żyjąca wśród klanu Metkayina, wciąż nie potrafi pogodzić się ze stratą bliskiego, który został zamordowany przez siły RDA. Aby zapobiec kolejnej tragedii, wyruszają w niebezpieczną wyprawę. Wspierają ich w tym Wietrzni Kupcy – pokojowy klan Tlalim, żeglujący po niebiosach. Ich misję niespodziewanie przerywa atak Mangkwanów, znanych jako Klan Popiołu. Rozgoryczeni po utracie ojczyzny zniszczonej przez erupcję wulkanu, obwiniają Eywę za swój los i są gotowi do zemsty.

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych ponownie występują Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver i Stephen Lang, a towarzyszą im Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans Jr. oraz Kate Winslet.

Kto stoi za filmem?

Scenariusz do filmu "Avatar: Ogień i popiół" powstał we współpracy Jamesa Camerona, Ricka Jaffy i Amandy Silver. Za zarys fabuły odpowiadają z kolei James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman i Shane Salerno. Za kamerą stanął oczywiście sam Cameron.