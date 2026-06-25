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Polski serial kryminalny, jakiego potrzebowaliśmy. Nowy sezon w drodze

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 13:00
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Tomasz Schuchardt w serialu "Breslau"
Tomasz Schuchardt w serialu "Breslau"/Materiały prasowe
Polski serial kryminalny "Breslau" jesienią ubiegłego roku momentalnie wspiął się na sam szczyt listy najchętniej oglądanych tytułów w streamingu. W rolach głównych jeszcze przed głośną nową "Lalką" wystąpili Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska. Teraz okazuje się, że megahit powróci z drugim sezonem.

"Breslau" jest pierwszą polską produkcją oryginalną Disney+ – i wszystkie osiem odcinków pojawiło się na platformie 12 września 2025 roku.

Drugi sezon

Disney właśnie ogłosił, że powstanie drugi sezon serialu "Breslau", docenionego zarówno w kraju, jak i za granicą.

W nowej serii komisarz Franz Podolsky zostaje niespodziewanie zwolniony z więzienia i mimowolnie wciągnięty w śledztwo w sprawie morderstwa kobiety. Sprawa wydaje się być powiązana z dochodzeniem, którego komisarz nie zdołał rozwiązać przed laty.

W drugim sezonie powrócą postacie grane przez Tomasza Schuchardta, Adama Bobika, Agatę Kuleszę, Ireneusza Czopa i Przemysława Bluszcza.

Bardzo wierzymy w potencjał polskiego rynku oraz istotną rolę, jaką odgrywają na nim lokalne produkcje. Ogłoszone dzisiaj tytuły doskonale uzupełnią naszą globalną ofertę, odpowiadając jednocześnie na oczekiwania widzów. Współpraca z gronem wybitnych polskich twórców – cenionych w branży za kreatywność i najwyższy poziom artystyczny – jest niezwykle inspirująca – powiedziała Angela Jain, szefowa oryginalnych produkcji Disney+ w regionie EMEA.

Zapowiedziała również powstanie dwóch nowych polskich seriali oryginalnych. Pierwszym z nich jest komediodramat "Wszystko pod kontrolą" (tytuł roboczy) produkowany przez Opus TV. Serial opowiada o młodej kobiecie pragnącej stać się lepszą wersją samej siebie. Jej plan nabiera realnych kształtów za sprawą niespodziewanego wydarzenia.

Kolejną zapowiedzianą nową produkcją jest thriller "Gra" (tytuł roboczy) realizowany przez Aurum Film. W serialu ekscytująca przygoda zmienia się w walkę o przetrwanie, gdy grupa nieznajomych staje w obliczu niespodziewanego zagrożenia w samym środku lasu.

Hit numer jeden

Pierwszy sezon "Breslau" potrzebował tylko jednego weekendu, aby uplasować się na 1. miejscu listy najchętniej oglądanych tytułów na platformie Disney+. Polski serial kryminalny zrzucił z piedestału światowy megahit "Obcy: Ziemia" oraz prześcignął tak wielkie hity kinowe, jak "Lilo i Stich" i "Thunderbolts".

Nowa wersja przeboju

Serial promował utwór "Blondynki, brunetki" w wykonaniu Natalii Przybysz i Igora Herbuta.

Akcja serialu "Breslau" toczy się w latach 30. XX wieku, dokładnie w tych samych czasach, w których powstał oryginał piosenki rozsławionej przez Jana Kiepurę. Od czasu premiery utwór podbił serca słuchaczy w całej Europie, a tekst przełożono na wiele języków.

"Nowa aranżacja kultowego utworu to próba nadania tej ponadczasowej piosence świeżego, współczesnego charakteru, który może przemówić również do młodszej publiczności. Choć oryginalna wersja urzeka swoją klasyczną elegancją, nowa interpretacja – zarówno w wymiarze muzycznym, jak i tekstowym – wnosi nowoczesne brzmienie i lekkość, jednocześnie zachowując emocje i energię zawarte w pierwowzorze" – zapewniał Disney+.

Piosenkę wcześniej można było usłyszeć jedynie na żywo podczas finałowych, sobotnich koncertów w ramach Męskiego Grania. Utwór wykonywała na żywo Męskie Granie Orkiestra 2025 w składzie: Natalia Przybysz, Igor Herbut, Kamil Pater, Pat Stawiński, Wiktoria Bialic, Kuba Staruszkiewicz, Wawrzyniec Topa, Karolina Skrzyńska, Maria Klatka, Monika Muc, Alan Turonka, Szymon Klekowicki, Przemek Świerk i Tomasz Świerk.

We wrześniu 2025 pełna wersja nowej aranżacji przedwojennego hitu w wykonaniu Natalii Przybysz i Igora Herbuta została udostępniona dla każdego pod postacią singla z teledyskiem.

O czym jest serial?

Akcja ośmioodcinkowego serialu kryminalnego przenosi widzów do Breslau (obecny Wrocław) w 1936 roku. Zbliżają się XI Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata zwrócone są w stronę stolicy III Rzeszy. Tymczasem, w Breslau dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zaburzyć misternie utkaną propagandową kampanię i zakłócić wielkie święto sportu. Jedynym, który jest w stanie zamknąć śledztwo na czas, jest komisarz policji polskiego pochodzenia Franz Podolsky. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolsky staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. Mierząc się z własnymi demonami, rozpoczyna niebezpieczną grę z mordercą. Nieoczekiwanie, stawką okazuje się nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne.

Kto występuje w serialu?

W rolę Franza Podolskiego wcielił się Tomasz Schuchardt ("Jesteś Bogiem", "Chrzest"). W pozostałych rolach będzie można zobaczyć m.in. Sandrę Drzymalską ("IO", "Simona Kossak"), Ireneusza Czopa ("Broad Peak", "Pokłosie"), Agatę Kuleszę ("Róża", "Ida"), Przemysława Bluszcza ("Czas honoru", "Jesteś Bogiem"), Adama Bobika ("Fatum", "Pokot"), Karolinę Gruszkę ("Kochankowie z Marony", "Maria Skłodowska-Curie"), Jakuba Sierenberga ("Boże Ciało", "Strefa interesów"), Bartłomieja Deklewę ("Absolutni debiutanci", "Światłoczuła") oraz Piotra Janusza ("Do dzwonka", "Klub Włóczykijów").

Kto stoi za serialem?

Reżyserem jest Leszek Dawid ("Jesteś Bogiem"), za zdjęcia odpowiada Paweł Flis ("Interior", "Demon"), a za scenariusz – Magdalena Żakowska ("Krew z krwi 3") i Bartosz Janiszewski ("Wataha").

Producentem serialu jest ATM Grupa, największe niezależne studio produkcyjne w Polsce, wielokrotnie nagradzane, specjalizujące się w produkcji fabularnej, które w swoimi dorobku ma takie tytuły, jak "Wataha", "Zachowaj spokój" czy "Absolutni debiutanci".

Wrocław z lat 30. XX wieku

Serial "Breslau" zrealizowano z dbałością o najmniejsze detale – wszystko po to, by dać widzom poczucie przeniesienia się w czasie do lat 30. minionego wieku. Z ciekawostek warto wymienić, że w produkcji wykorzystano aż 4200 kostiumów, we Wrocławiu na potrzeby zdjęć usunięto (i przywrócono) 193 słupki staromiejskie, a bohaterowie poruszają się 40 samochodami różnych marek z lat 30. Zdjęcia do serialu powstały głównie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, częściowo również w Warszawie i okolicach.

Pierwszy taki serial 

To ważny moment dla Disney+ w Polsce. Jest to nasza pierwsza oryginalna produkcja w tej części Europy. Bardzo się cieszymy, że przy tym projekcie pracują tak cenieni, zdolni i doświadczeni twórcy oraz aktorzy. Dzięki serialowi o tytule roboczym "Breslau" bogata oferta produkcji przeznaczonych dla dorosłych widzów będzie jeszcze szersza – mówiła w maju 2024 roku Magdalena Cieślak, Dyrektor Produkcji Oryginalnych Disney+ w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zwiastun przybliżył przede wszystkim postać komisarza Franza Podolskiego, ale widzowie poznali także jego wieloletniego współpracownika, Erwina Benka (Adam Bobik), jego bezpośredniego przełożonego Leopolda Barensa (Przemysław Bluszcz) oraz wspierającą go psychoanalityczkę, dr Ingę Eissmann (Karolina Gruszka). W kryminalną intrygę nieświadomie wplątana zostaje również żona Podolskiego, Lena (Sandra Drzymalska). Z kolei źródłem presji na błyskawiczne zamknięcie sprawy jest Johan Holtza (Ireneusz Czop) – oficer SS sprawujący w Breslau władzę absolutną.

Więcej niż kryminał

Recenzje serialu okazały się entuzjastyczne.

"Disney+ pozamiatał. Platforma wchodzi na nasz rynek serialowy uwielbianym przez rodzimych widzów gatunkiem. Już po pierwszych odcinkach widać jednak, że mamy do czynienia z czymś znacznie lepszym niż po prostu kolejnym kryminałem" – pisał Rafał Christ na portalu Spider's Web.

"Ogromny rozmach i wartka akcja. Takiego serialu potrzebowaliśmy" – zauważała Karolina Stankiewicz z Wirtualnej Polski.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnypolski serialdisney+Tomasz Schuchardt
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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