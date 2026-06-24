Polacy mają nowy ulubiony serial. To ekranizacja powieści mistrza kryminału

Serial "Za wszelką cenę" można oglądać na platformie Netflix.

Kto stoi za serialem?

Ośmioodcinkowy miniserial został stworzony przez Roberta Hulla ("Monarch", "Gotham", "Dawno, dawno temu") na podstawie powieści mistrza kryminału Harlana Cobena z 2023 roku pod tym samym tytułem.

Kto występuje w serialu?

W roli głównej występuje Sam Worthington ("Avatar", "Terminator - Ocalenie", "Starcie tytanów"), a partnerują mu Britt Lower ("Rozdzielenie", "Historia pisarza, który chciał napisać o seryjnym zabójcy", "Bez zobowiązań"), Chi McBride ("Ja, robot", "Terminal", "60 sekund"), Logan Browning ("Perfekcja", "Bratz", "Drodzy biali"), Erin Richards ("Gotham", "The Crown", "Być człowiekiem"), Jonathan Tucker ("Ruiny", "Osaczony", "Przekleństwa niewinności"), Milo Ventimiglia ("Herosi", "Tacy jesteśmy", "Rocky Balboa") oraz Greg Bryk ("Reacher", "Historia przemocy", "Tylko strzelaj").

O czym jest serial?

Serial "Za wszelką cenę" przedstawia historię Davida Burroughsa, granego przez Sama Worthingtona. Mężczyzna odbywa karę dożywotniego więzienia za rzekome zamordowanie własnego syna, choć jest niewinny.

Kiedy bohater otrzymuje informację, że jego syn może jednak żyć, rozpoczyna desperackie poszukiwanie prawdy. Śledztwo wyprowadza go poza mury więzienia i prowadzi do świata pełnego kłamstw, manipulacji oraz rozpaczy, gdzie nic nie jest takie, jakim się wydaje...