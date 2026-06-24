Dziennik Gazeta Prawana logo

Polacy mają nowy ulubiony serial. To ekranizacja powieści mistrza kryminału

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 13:00
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Britt Lower i Sam Worthington w serialu "Za wszelką cenę"
Britt Lower i Sam Worthington w serialu "Za wszelką cenę"/Netflix
Polacy mają nowy ulubiony serial. To ekranizacja powieści mistrza kryminału Harlana Cobena "Za wszelką cenę". Produkcja z gwiazdą "Avatara" Samem Worthingtonem w roli głównej od razu trafiła na 1. miejsce najchętniej oglądanych seriali na czołowej platformie streamingowej. Gdzie można oglądać nowy hit?

Serial "Za wszelką cenę" można oglądać na platformie Netflix.

Kto stoi za serialem?

Ośmioodcinkowy miniserial został stworzony przez Roberta Hulla ("Monarch", "Gotham", "Dawno, dawno temu") na podstawie powieści mistrza kryminału Harlana Cobena z 2023 roku pod tym samym tytułem.

Kto występuje w serialu?

W roli głównej występuje Sam Worthington ("Avatar", "Terminator - Ocalenie", "Starcie tytanów"), a partnerują mu Britt Lower ("Rozdzielenie", "Historia pisarza, który chciał napisać o seryjnym zabójcy", "Bez zobowiązań"), Chi McBride ("Ja, robot", "Terminal", "60 sekund"), Logan Browning ("Perfekcja", "Bratz", "Drodzy biali"), Erin Richards ("Gotham", "The Crown", "Być człowiekiem"), Jonathan Tucker ("Ruiny", "Osaczony", "Przekleństwa niewinności"), Milo Ventimiglia ("Herosi", "Tacy jesteśmy", "Rocky Balboa") oraz Greg Bryk ("Reacher", "Historia przemocy", "Tylko strzelaj").

O czym jest serial?

Serial "Za wszelką cenę" przedstawia historię Davida Burroughsa, granego przez Sama Worthingtona. Mężczyzna odbywa karę dożywotniego więzienia za rzekome zamordowanie własnego syna, choć jest niewinny.

Kiedy bohater otrzymuje informację, że jego syn może jednak żyć, rozpoczyna desperackie poszukiwanie prawdy. Śledztwo wyprowadza go poza mury więzienia i prowadzi do świata pełnego kłamstw, manipulacji oraz rozpaczy, gdzie nic nie jest takie, jakim się wydaje...

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Netflixthrillernowy serialharlan coben
Powiązane
Bartłomiej Topa jako Jan Paweł Adamczewski w trzecim sezonie serialu "1670"
Nietypowa promocja Panoramy Racławickiej. To zasługa samego Jana Pawła
"Spa weekend"
"Kac Vegas" w wersji kobiecej. Polski zwiastun nowej komedii
"Niewidomy detektyw"
Hitowy serial kryminalny w polskiej telewizji. Lekceważony bohater nie odpuszcza
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolacy mają nowy ulubiony serial. To ekranizacja powieści mistrza kryminału »
Zobacz
|
PRL
QUIZ. Historia Polski PRL. Ostatnie pytanie to wyzwanie nawet dla historyków
Zasadź zamiast lawendy. Kwitnie dłużej, pięknie pachnie i jest łatwiejsza w uprawie
Zasadź zamiast lawendy. Kwitnie dłużej, pięknie pachnie i jest łatwiejsza w uprawie
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 2.0 i wygodne wnętrze. Ile kosztuje?
Senior w samochodzie nowe przepisy dotyczące prawa jazdy i badań lekarskich
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowa granica wieku i zasady badań
Nowa Skoda Peaq
Nowa Skoda Peaq to trzęsienie ziemi. Reszta SUV-ów może się pakować. Jaka cena?
Rome,-,Italy,,November,2,,2025:,Pope,Leo,Xiv,Presides
"Nie jest możliwe". Papież odpowiada na postulat niemieckiego Kościoła
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj