"Kac Vegas" w wersji kobiecej. Polski zwiastun nowej komedii

Komedia "Spa weekend" pojawi się w polskich kinach 4 września.

O czym jest film?

Jane, Coco i Sophie – przyjaciółki z dzieciństwa – wyjeżdżają na ekskluzywny spa break do Palm Springs. Ma być cisza, regeneracja i luksusowe zabiegi. Wszystko idzie zgodnie z planem do momentu, gdy na miejscu pojawia się ich dawna przyjaciółka Mel – chodząca katastrofa. Od tej chwili relaks zmienia się w serię kompromitujących sytuacji, nieoczekiwanych wyznań i zbyt spontanicznych decyzji. Brzmi jak wymarzony wyjazd? Poczekajcie do pierwszego drinka.

I pamiętajcie: Co się dzieje między przyjaciółkami – zostaje między przyjaciółkami.

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych występują Isla Fisher ("Iluzja", "Polowanie na druhny", "Wyznania zakupoholiczki"), Anna Faris ("Straszny film", "Tajemnica Brokeback Mountain", "Zostańmy przyjaciółmi"), Leslie Mann ("Wpadka", "40 lat minęło", "Inna kobieta") oraz Michelle Buteau ("Babes", "Jak romantycznie!", "Chyba na pewno ty").

Kto stoi za filmem?

Za reżyserię i scenariusz odpowiadają Jon Lucas i Scott Moore ("Kac Vegas", "Złe mamuśki").