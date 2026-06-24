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Hitowy serial kryminalny w polskiej telewizji. Lekceważony bohater nie odpuszcza

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
28 minut temu
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"Niewidomy detektyw"
"Niewidomy detektyw"/Materiały prasowe
Już dziś na antenie jednej z polskich telewizji zadebiutuje trzeci odcinek austriackiego serialu kryminalnego "Niewidomy detektyw", którego bohaterami są wyjątkowo nietypowi partnerzy w walce z przestępczością. Gdzie i o której godzinie będzie można oglądać nowy odcinek hitu, który w Austrii i Niemczech zrobił prawdziwą furorę?

Premiera trzeciego odcinka serialu "Niewidomy detektyw" odbędzie się dziś, 24 czerwca, o godz. 22:00 na kanale 13 Ulica. Kolejne odcinki będą emitowane w każdą środę aż do finału 2 września.

O czym jest serial?

Akcja serialu rozgrywa się w Wiedniu, gdzie były główny inspektor Alexander Haller i obrotny taksówkarz Nikolai Falk łączą siły, by wspólnie rozwikłać sprawy dotyczące najbardziej niebezpiecznych zbrodni.

Haller odchodzi z wiedeńskiej policji po tragicznym wybuchu samochodu pułapki, w wyniku którego traci wzrok i ukochaną kobietę. Kiedy jednak mężczyzna skazany za zamach ucieka z więzienia, były inspektor zostaje ponownie wciągnięty w sprawę, która zniszczyła mu życie. Tym razem musi stawić czoła swoim dawnym kolegom z policji, nie mając już odznaki ani żadnej ochrony ze strony służb.

Haller nie ma nic do stracenia i sięga po odważne, niekonwencjonalne metody. Jedną z nich jest współpraca z berlińskim taksówkarzem Niko, który staje się jego oczami w terenie. Razem rozpoczynają prywatne śledztwo, by odkryć, co naprawdę wydarzyło się w dniu zamachu. Trop prowadzi ich do świata bezwzględnych przestępców, porwań i morderstw, a sprawa szybko okazuje się znacznie bardziej skomplikowana, niż mogli przypuszczać.

W wyścigu z czasem Haller ma jedną przewagę: ci, których ściga, wciąż go lekceważą. On jednak nie zamierza odpuścić, dopóki nie pozna całej prawdy.

Kto występuje w serialu?

W obsadzie znaleźli się Philipp Hochmair ("Konferencja w Wannsee", "Freud"), Andreas Guenther ("Telefon 110", "Bractwo czerwonej opaski"), Stipe Erceg ("Testo", "Asbestos"), Patricia Aulitzy ("One Hundred and Thirteen", "Lena Lorenz"), Jaschka Lämmert ("Meiberger: Chasing Minds", "Ukryte zasoby"), Julia Franz Richter ("Mother’s Baby", "Zwierzak"), Sabin Tambrea ("In a Land That No Longer Exists", "Stacja Berlin"), Aenne Schwarz ("Szok", "Wszystko, czym jesteś") oraz Sascha Geršak ("A jeśli Bóg jest?", "Marnow Murders").

Kto stoi za serialem?

"Niewidomy detektyw" to produkcja Tivoli Film Produktion i Mona Film, dystrybuowana na świecie przez Seven.One Studios International. Producentami są Thomas Hroch i Gerald Podgornig.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalny13 Ulicanowy serialnowy odcinek
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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