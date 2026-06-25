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Niezwykły polski film zmierza na ekrany kin. Te materiały nie były publikowane wcześniej

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 11:00
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Ksiądz Jan Kaczkowski
Ksiądz Jan Kaczkowski/Agencja Wyborcza.pl
Już niebawem na ekrany kin trafi wyjątkowy dokument "Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego" w reżyserii Artura Wierzbickiego. To poruszający i intymny portret jednego z najbardziej charyzmatycznych duchownych współczesnej Polski, zbudowany z niepublikowanych wcześniej materiałów. Kiedy premiera filmu?

Film dokumentalny "Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego" trafi do kin 11 września.

Niezwykła historia "onkocelebryty"

Dokument "Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego" w centrum historii stawia człowieka naznaczonego chorobą, który nie uczynił z niej osi swojego życia. Kapłan, samozwańczy "onkocelebryta", odsłania się tu jako ktoś, kto walczy o godność innych i nieustannie przypomina, że najważniejsza jest miłość: do drugiego człowieka, rodziny, Boga i samego siebie.

Tytułowy "Dzień dziecka" nabiera szczególnego znaczenia: to moment diagnozy, ale też symboliczne nowe narodziny i próba spojrzenia na życie z większą uważnością. Narracja prowadzi przez wspomnienia dzieciństwa, relacje rodzinne i kluczowe doświadczenia bohatera, układając je w uniwersalną opowieść o potrzebie kochania i bycia kochanym.

Nauki księdza Kaczkowskiego wybrzmiewają tu jak ponadczasowy drogowskaz, bliski i zrozumiały niezależnie od światopoglądu czy religii. Ważniejsze od deklaracji staje się doświadczenie: mierzenie się z trudnościami z odwagą, wierność sobie i zachowanie człowieczeństwa nawet wtedy, gdy życie wystawia na najcięższe próby.

Znak Jakości Zespołu Edukatorów Filmowych

Film wyróżniono Znakiem Jakości Zespołu Edukatorów Filmowych – oznaczeniem przyznawanym produkcjom spełniającym wysokie standardy edukacyjne i szczególnie wartościowym dla młodego widza. W rekomendacji podkreślono wyjątkową formułę dokumentu, który nie jest laurką, lecz pełnym zapisem życia zarówno z jego siłą, kruchością, odwagą, jak i całym spektrum ludzkich słabości.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: polski filmfilm dokumentalnyJan Kaczkowskiksiądz Jan Kaczkowski
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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