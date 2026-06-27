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Największy hit serialowy w historii platformy? Nowe informacje ucieszą widzów

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 09:00
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"Ranczo Duttonów"
"Ranczo Duttonów"/Materiały prasowe
Nowy serial z kultowego uniwersum "Yellowstone" okazał się megahitem. Mowa oczywiście o produkcji "Ranczo Duttonów" ("Dutton Ranch"), w którym ulubieńcy publiczności Cole Hauser i Kelly Reilly ponownie wcielają się w Ripa Wheelera i Beth Dutton. Najnowszy spin-off westernowej serii od razu po premierze wskoczył na 1. miejsce hitów platformy. Ale to nie koniec dobrych informacji.

Siódmy odcinek serialu "Ranczo Duttonów" można oglądać od minionego piątku, 26 czerwca, na platformie SkyShowtime, a kolejne z dziewięciu odcinków będą trafiać do serwisu co tydzień.

Drugi sezon

SkyShowtime poinformowało, że powstanie drugi sezon serialu "Ranczo Duttonów". Dalszy ciąg historii Beth Dutton (Kelly Reilly) i Ripa Wheelera (Cole Hauser) zapowiada się jeszcze bardziej emocjonująco – wskazują producenci.

Serial od premiery w SkyShowtime cieszy się bardzo wysoką oglądalnością i niewykluczone, że tytuł stanie się największym przebojem w historii serwisu.

To już drugi nowy serial studiów stojących za franczyzą "Yellowstone", który zadebiutował w ostatnich miesiącach i niemal od razu otrzymał zamówienie na kolejny sezon. Wcześniej w tym roku sukces odniósł także "Marshals: Historia z Yellowstone", w którym Luke Grimes ponownie wciela się w rolę Kayce'a Duttona. Jednak tamten serial zebrał dużo gorsze opinie wśród krytyków i widzów niż "Ranczo Duttonów".

Hit numer jeden

Serial "Ranczo Duttonów" od razu został hitem numer jeden platformy SkyShowtime i eksperci przewidują, że utrzyma się na 1. miejscu przez cały sezon. Na etapie siódmego odcinka wciąż mają rację.

O czym jest serial?

"Ranczo Duttonów" opowiada o losach Beth i Ripa próbujących zbudować wspólną przyszłość w Teksasie. Z dala od kultowego rancza Yellowstone w sercu dzikiej Montany, para zderza się z brutalną rzeczywistością w Rio Paloma. Bohaterowie muszą zmierzyć się z bezwzględnymi właścicielami innego rancza, gotowymi na wszystko, by ochronić swoje imperium. Na południu Teksasu więzy krwi są silniejsze niż gdziekolwiek indziej, przebaczenie jest chwilowe, a cena za przetrwanie jest naprawdę wysoka.

Kto występuje w serialu?

W serialu "Ranczo Duttonów" oprócz Kelly Reilly i Cole'a Hausera występują także Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind oraz nominowani do Oscara Ed Harris i Annette Bening.

Kto stoi za serialem?

Serial "Ranczo Duttonów" został wyprodukowany przez Paramount Television Studios i 101 Studio. Showrunnerem produkcji jest Chad Feehan, który oparł ją on na postaciach stworzonych przez Taylora Sheridana i Johna Linsona. W produkcję zaangażowani byli również David C. Glasser, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Cole Hauser, Kelly Reilly i Keith Cox. Voros wyreżyserowała także wybrane odcinki sezonu, w tym premierowy i finałowy. Reżyserami tego sezonu byli również Greg Yaitanes, Jessica Lowrey i Phil Abraham.

Dystrybutorem serialu jest Paramount Global Content Distribution.

Uniwersum Taylora Sheridana

W ofercie SkyShowtime dostępne są też inne światowe hity Taylora Sheridana: wszystkie pięć sezonów "Yellowstone" oraz takie seriale jak "Landman: Negocjator", "Stróżowie prawa: Bass Reeves", "Lioness", "Mayor of Kingstown", "Tulsa King" i "Madison". Obejrzeć można także prequele "Yellowstone": "1883" i "1923", a także spin-off "Marshals: historia z Yellowstone".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: drugi sezonSkyShowtimeKelly ReillyCole Hauser
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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