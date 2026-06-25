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Polacy zakochali się w nowej komedii romantycznej. "Zaskakująco dobra"

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 10:00
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Zoey Deutch w filmie "Wiadomości dla Isabelle"
Zoey Deutch w filmie "Wiadomości dla Isabelle"/Netflix
Polacy zakochali się w nowej komedii romantycznej "Wiadomości dla Isabelle". Widzowie na Filmwebie piszą, że jest ona "zaskakująco dobra", a pod wrażeniem są także polscy krytycy, dla których dzieło stanowi co najmniej "premierę tygodnia". Na świecie film także niespodziewanie robi prawdziwą furorę. Gdzie można go oglądać?

Komedia romantyczna "Wiadomości dla Isabelle" jest dostępna na platformie Netflix, gdzie szybko wskoczyła na 1. miejsce zestawienia najchętniej oglądanych filmów w serwisie.

O czym jest film?

Po śmierci siostry Jill zostawia na jej poczcie głosowej serię nagrań będących kroniką jej chaotycznego życia w San Francisco. Kiedy numer zostaje przypisany do kogoś innego, pewien agent nieruchomości z Austin zaczyna otrzymywać zabawne, pełne szczerych wyznań wiadomości.

"Puszcza oko w stronę starych rom-comów. Uroczy duet, sporo emocji i sceny w slo-mo rodem z tiktokowych editsów. Ja to kupuję" – pisze Justyna Miś z Interii.

Z kolei Katarzyna Kebernik uważa, że to film "dla fanów Richarda Curtisa i chcących sobie troszkę popłakać: spełnia swoją rolę, chociaż przy większym dopracowaniu mogłaby wyjść prawdziwa perełka".

Na Rotten Tomatoes film zebrał 84 proc. pozytywnych recenzji krytyków i 91 proc. pozytywnych opinii użytkowników.

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych grają Zoey Deutch ("Nowa fala", "Przysięgły nr 2", "Nie w porządku") i Nick Robinson ("Królowie lata", "Twój Simon", "Sprzątaczka"), a towarzyszą im Harry Shum Jr. ("Wszystko wszędzie naraz", "Bajecznie bogaci Azjaci", "Glee"), Leah McKendrick ("Koszmar minionego lata", "Grzeczne dziewczyny tego nie robią", "Złe mamuśki"), Ciara Bravo ("Cherry: Niewinność utracona", "Nauczycielka", "Nie do pary"), Toby Sandeman ("Rozgrywająca", "New York Undercover", "Ona się doigra"), Nick Offerman ("The Last of Us", "Parks and Recreation", "Margo jest spłukana"), Lukas Gage ("Biały Lotos", "Euforia", "Towarzysz"), Megan Danso ("Syrena", "Wrogie niebo", "Nie z tego świata"), Tanis Dolman ("Sposób na śledztwo", "Fire Country", "Klub Północny") oraz Gil Bellows ("Patriota", "Skazani na Shawshank", "Kaliber 45").

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserowała według własnego scenariusza jedna z jego gwiazd, czyli aktorka Leah McKendrick – i krytycy są zgodni, że może to być początek imponującej kariery za kamerą.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Netflixkomedia romantycznaNick RobinsonZoey Deutch
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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