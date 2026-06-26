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Miało go nie być, a tu taka niespodzianka. Kultowy serial powrócił, są wszystkie odcinki

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 14:00
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Jeremy Allen White w serialu "The Bear"
Jeremy Allen White w serialu "The Bear"/Materiały prasowe
Ten serial pobił historyczny rekord i zrobił gwiazdy z Jeremy'ego Allena White'a, Ayo Edebiri i Ebona Mossa-Bachracha. Czwarty sezon miał być ostatnim. Tymczasem wszystkie odcinki piątego sezonu serialu FX "The Bear" – najczęściej nagradzanego Emmy serialu komediowego w historii – można od dziś oglądać na czołowej polskiej platformie streamingowej.

Premiera piątego sezonu serialu "The Bear" nastąpiła dokładnie rok po premierze sezonu czwartego, czyli dziś, 26 czerwca 2026 w Disney+ – w dniu premiery zostały udostępnione wszystkie odcinki nowej serii.

O czym jest piąty sezon?

Jeszcze przed rokiem wiele wskazywało na to, że czwarty sezon serialu będzie ostatni. Jednak producenci nie zamierzali zabijać kury znoszącej złote jaja – i uwielbiany przez widzów "Carmy" wraz ze swoją wierną ekipą powracają w sezonie piątym – tym razem już ponoć naprawdę finałowym.

W nowym sezonie Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) i Natalie "Sugar" (Abby Elliott) odkrywają, że Carmy (Jeremy Allen White) porzucił branżę gastronomiczną, pozostawiając restaurację w ich rękach. Bez pieniędzy, w obliczu groźby sprzedaży lokalu i nadciągającej ulewy, nowi partnerzy muszą zjednoczyć siły z resztą zespołu, by przygotować ostatni serwis – mając nadzieję, że przyniesie im ona upragnioną gwiazdkę Michelin. Ostatecznie przekonują się, że to, co czyni restaurację "idealną", to nie jedzenie, lecz ludzie.

Kto stoi za piątym sezonem?

W półgodzinnych odcinkach serialu występują również Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas i Matty Matheson, a Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter oraz Jamie Lee Curtis pojawiają się w rolach powracających.

Twórcą "The Bear" jest Christopher Storer, który wraz z Joshem Seniorem, Cooperem Wehde, Tysonem Bidnerem, Mattym Mathesonem, Hiro Muraiem i Rene Gube’em pełnią funkcję producentów wykonawczych. Za produkcję kulinarną tak jak dotychczas odpowiada Courtney Storer. Serial jest produkowany przez FX Productions.

Retrospektywy odcinek "Gary"

Informacja o dacie premiery pojawiła się po niespodziewanej premierze retrospektywnego odcinka "Gary", który współtworzyli i napisali Ebon Moss-Bachrach oraz Jon Bernthal. Odcinek śledzi losy Richiego (Moss-Bachrach) i Micheala (Bernthal) podczas służbowego wyjazdu do Gary w stanie Indiana. Fani mogą znaleźć odcinek, wpisując "Gary" w wyszukiwarce Disney+.

Historyczny rekord "The Bear"

"The Bear" trzykrotnie został wyróżniony tytułem Programu Telewizyjnego Roku przez Amerykański Instytut Filmowy (AFI). Drugi sezon zdobył aż 11 nagród Emmy – najwięcej w historii wśród seriali komediowych w jednym roku. Produkcja została także doceniona przez szereg prestiżowych instytucji, w tym Złote Globy, Gildię Aktorów Ekranowych, Gildię Scenarzystów, Gildię Reżyserów, Gildię Producentów, a także nagrodami Peabody’ego, Critics Choice, NAACP Image Awards, Independent Spirit Awards, MPSE Golden Reel Awards, CAS Awards, ACE Eddie Awards i TCA.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: nowy sezonkultowy serialdisney+ostatni sezon
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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