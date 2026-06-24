Dziennik Gazeta Prawana logo

Kinowy hit kryminalny błyskawicznie w streamingu. Minęło raptem półtora miesiąca

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 07:00
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
"Sprawiedliwość owiec"
"Sprawiedliwość owiec"/Materiały prasowe
"Sprawiedliwość owiec" to bez wątpienia jedna z najbardziej oryginalnych historii ostatnich lat. Łączy w sobie zagadkę kryminalną, czarny humor i… nieoczywistych detektywów. Film pojawił się w polskich kinach 8 maja, a już dziś, raptem półtora miesiąca, trafił do oferty popularnej platformy streamingowej. Której?

Komedia kryminalna "Sprawiedliwość owiec" jest dostępna od dziś, 24 czerwca, na platformie Prime Video.

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował Kyle Balda ("Minionki: Wejście Gru", "Minionki", "Lorax") według scenariusza, który napisał Craig Mazin ("Czarnobyl", "The Last of Us", "Kac Vegas w Bangkoku") na podstawie bestsellerowej powieści Leonie Swann.

Za produkcję odpowiadają Working Title Films i Three Strange Angels , zaś wśród producentów wykonawczych są Tyson Hesse, Phil Lord, Christopher Miller, Sarah-Jane Wright, Amelia Granger, Aditya Sood oraz Tim Wellspring.

Kto występuje w filmie?

W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się Hugh Jackman ("Robin Hood: Koniec legendy", "Song Sung Blue", "Logan: Wolverine"), Nicholas Braun ("Skomplikowani", "Dream Scenario", "Sukcesja"), Nicholas Galitzine ("Władcy wszechświata", "Na samą myśl o tobie", "Na dnie"), Molly Gordon ("The Bear", "Lakers: Dynastia zwycięzców", "Obóz teatralny"), Hong Chau ("Wichrowe Wzgórza", "Podżegacze", "Rodzaje życzliwości"), Emma Thompson ("To właśnie miłość", "Rozważna i romantyczna", "Okruchy dnia"), Julia Louis-Dreyfus ("Kroniki Seinfelda", "Ani słowa więcej", "Figurantka"), Bryan Cranston ("Breaking Bad" "Zwariowany świat Malcolma", "Trumbo"), Chris O'Dowd ("Druhny", "Podróże w czasie: najczęściej zadawane pytania", "Radio na fali"), Regina Hall ("Jedna bitwa po drugiej", "Straszny film", "Laski na gigancie"), Patrick Stewart ("Star Trek: Pierwszy kontakt", "Logan: Wolverine", "Aniołki Charliego"), Bella Ramsey ("The Last of Us", "Czas", "Gra o tron") oraz Brett Goldstein  ("Ted Lasso", "Thor: Miłość i grom", "Terapia bez trzymanki").

O czym jest film?

George (Hugh Jackman) jest pasterzem, który co wieczór czyta swoim ukochanym owcom powieści kryminalne, przekonany, że te nie są w stanie go zrozumieć. Kiedy tajemniczy incydent zakłóca życie na farmie, owce postanawiają wziąć sprawy w swoje kopyta i same rozpoczynają śledztwo. Podążając za tropami i analizując zachowanie ludzi, udowadniają, że nawet owce mogą być znakomitymi detektywami.

Film zachwycił światową krytykę i widownię, przynosząc wpływy przekraczające 126 milionów dolarów.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Prime VideokryminałkomediaHugh Jackman
Powiązane
Chiwetel Ejiofor w filmie "Backrooms. Bez wyjścia"
Polacy szturmują kina. To najpopularniejszy horror roku
Dorota Chotecka-Pazura w filmie "Mistyczka"
Katolicki film budzi ogromne zainteresowanie. "Takiej polskiej produkcji jeszcze nie było"
"Wicked: Na dobre"
W kinach zarobił 525 milionów. Megahit od dziś w abonamencie
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraHitowy serial kryminalny w polskiej telewizji. Lekceważony bohater nie odpuszcza »
Zobacz
|
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 2.0 i wygodne wnętrze. Ile kosztuje?
Senior w samochodzie nowe przepisy dotyczące prawa jazdy i badań lekarskich
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowa granica wieku i zasady badań
Nowa Skoda Peaq
Nowa Skoda Peaq to trzęsienie ziemi. Reszta SUV-ów może się pakować. Jaka cena?
pracownik fabryka
Polski gigant przejmuje ukraińską firmę. To pierwsza tak duża transakcja grupy w tym kraju
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj