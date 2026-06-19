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Zaskakujący film o legendarnym bohaterze. "Zapomnijcie o historii, którą znacie"

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 16:00
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Hugh Jackman w filmie "Robin Hood: Koniec legendy"
Hugh Jackman w filmie "Robin Hood: Koniec legendy"/Materiały prasowe
W polskiej telewizji można było niedawno oglądać nowy serial o Robin Hoodzie. Tymczasem teraz na ekrany polskich kin trafia nowa interpretacja mitu o ikonicznym bohaterze. A może raczej antybohaterze? "Legenda była kłamstwem. Zapomnijcie o historii, którą znacie. Nadchodzi najmroczniejsza i najbardziej bezkompromisowa opowieść o legendarnym banicie" – zapowiada dystrybutor. Film "Robin Hood: Koniec legendy" właśnie pojawił się w kinach.

Film "Robin Hood: Koniec legendy" ("The Death of Robin Hood") wszeł na ekrany polskich kin dziś, 19 czerwca.

Kto stoi za filmem?

Reżyser Michael Sarnoski ("Świnia", "Ciche miejsce: Dzień pierwszy"), który również napisał scenariusz zaskakującej interpretacji mitu, przedstawia zupełnie nowe oblicze legendy z lasu Sherwood. To już nie romantyczny bohater walczący o sprawiedliwość, lecz starzejący się banita i przestępca, który musi zmierzyć się z własną przeszłością oraz ceną, jaką zapłacił za lata przemocy.

Kto występuje w filmie?

W roli Robin Hooda zobaczymy Hugh Jackmana, jednego z największych gwiazdorów Hollywood, znanego milionom widzów jako Wolverine z serii "X-Men", w tym również podstarzałego Rosomaka w niezwykle cenionym "Loganie".

W filmie Sarnoskiego aktor ponownie prezentuje jedną z najmocniejszych kreacji w swojej karierze – portret człowieka złamanego, wyczerpanego walką, szukającego ostatniej szansy na odkupienie.

W pozostałych rolach gwiazdorska obsada: Bill Skarsgård ("To", "Nosferatu"), Jodie Comer ("Obsesja Eve", "Pomoc"), Noah Jupe ("Ciche miejsce", "Le Mans '66", "Od nowa") oraz Murray Bartlett ("The Last of Us", "Biały Lotos").

O czym jest film?

Robin Hood (Hugh Jackman), który do tej pory wiódł życie bandyty — naznaczone przemocą, krwią i cierpieniem — pogodził się z tym, że każda kolejna bitwa może być jego ostatnią. Jednak los pisze dla niego inny scenariusz. Ciężko ranny trafia pod opiekę tajemniczej kobiety (Jodie Comer), której córce grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Stając w jej obronie, przekonuje się, że walka o niewinne dziecko może być najważniejszą bitwą w jego życiu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Bill SkarsgardRobin HoodJodie ComerHugh Jackman
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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