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Sama prawda o młodym pokoleniu? Ten serial podbija streaming

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
47 minut temu
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"Niestworzeni do pracy"
"Niestworzeni do pracy"/Materiały prasowe
Na jednej z popularnych platform streamingowych dostępnych w Polsce zadebiutował właśnie piąty odcinek nowego serialu komediowego pod wymownym tytułem "Niestworzeni do pracy" ("Not Suitable for Work"). Komediowa otoczka nie przesłania faktu, że ten serial o młodym pokoleniu to sama prawda – wskazują krytycy. Gdzie można go oglądać?

Piąty odcinek serialu "Niestworzeni do pracy" ("Not Suitable for Work") jest dostępny od dziś, 16 czerwca, na platformie Disney+, a kolejne z ośmiu odcinków będą się pojawiać co tydzień we wtorki.

Hit numer jeden

Serial szturmem wdarł się na sam szczyt listy przebojów. Disney+ nie ma w tej chwili popularniejszego tytułu wśród swoich propozycji serialowych i filmowych.

O czym jest serial?

Bohaterowie serialu o młodym pokoleniu to piątka dwudziestolatków z Manhattanu – pracoholicy, którzy walczą o sukces zawodowy. O szczęściu osobistym pomyślą później... jeśli starczy im na to czasu. Serial budzi ogromne zainteresowanie – już sam zwiastun odtworzono ponad 7 milionów razy.

Kto występuje w serialu?

W rolach głównych występują Ella Hunt ("Dickinson", "Kochanek Lady Chatterley", "Saturday Night") i Avantika ("Mean Girls", "Tarot: Karta śmierci", "Powrót do liceum"), a towarzyszą im Alyssa Marvin ("Niezapomniane zbrodnie"), Clark Jackson ("Dziennik dla Jordana", "Luke Cage", "Fringe: Na granicy światów"), Stella Everett ("Rozgrywająca"), Jay Ellis ("Niepewne", "Top Gun: Maverick", "To jej wina"), Constance Wu ("Bajecznie bogaci Azjaci", "Ślicznotki", "Lista śmierci") i Victor Garber ("Titanic", "Operacja Argo", "Agentka o stu twarzach").

Kto stoi za serialem?

Twórczynią serialu jest znana amerykańska komiczka Mindy Kaling ("Biuro", "Świat według Mindy", "Jeszcze nigdy...", "Rozgrywająca").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: disney+serial komediowyElla HuntNiestworzeni do pracy
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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