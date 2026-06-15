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Jeden z ulubionych seriali Polaków wrócił. Wszystkie odcinki sezonu jednego dnia

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 14:00
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"SkyMed"
"SkyMed"/Materiały prasowe
Na jednej z czołowych platform streamingowych dostępnych w Polsce pojawił się właśnie w całości czwarty sezon uwielbianego również w Polsce serialu kanadyjskiego "SkyMed", w interesujący sposób łączącego tradycje serialu medycznego, serialu obyczajowego oraz serialu akcji. Gdzie można oglądać wszystkie odcinki nowego sezonu hitu?

Wszystkie odcinki czwartego sezonu serialu "SkyMed" trafiły dziś, 15 czerwca, na platformę SkyShowtime.

O czym jest serial?

Życie, śmierć i dramat, który rozgrywa się na wysokości 6 tysięcy metrów. W serialu "SkyMed" przeplatają się ze sobą burzliwe losy bohaterów i ryzykowne akcje ratunkowe. Śledzimy w nim sukcesy, złamane serca i codzienne zmagania początkujących pielęgniarzy oraz pilotów śmigłowców medycznych w odległych rejonach północnej Kanady. Bohaterowie zostają rzuceni na głęboką wodę i są zdani wyłącznie na siebie.

O czym jest czwarty sezon?

Czwarty sezon to osiem odcinków, w których można zobaczyć niesienie pomocy pośród gęstej dziczy, rwących potoków i na odizolowanych terenach. Czyli wszędzie tam, gdzie dotarcie z pomocą graniczy z cudem. Pojawienie się nowych, niedoświadczonych pilotów i ratowników destabilizuje grupę. Liderzy zaczynają tracić kontrolę, nowicjusze sprawdzają, jak daleko mogą się posunąć, a emocje często biorą górę nad utartymi procedurami.

Kto występuje w serialu?

Gwiazdami serialu niezmiennie pozostają Natasha Calis ("Kronika opętania", "Firma", "Hodowla"), Morgan Holmstrom ("The Order: Ciche braterstwo", "Outlander", "Wciąż cię widzę"), Aaron Ashmore ("Weronika Mars", "Śmiertelna odwilż", "Magazyn 13") i Mercedes Morris ("Slasher", "Duchy", "Y: Ostatni mężczyzna").

Kto stoi za serialem?

Twórczynią i główną scenarzystką serialu jest Julie Puckrin ("Nowe życie", "Ciężar prawdy", "Motyw").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: SkyShowtimeczwarty sezonserial medycznyserial akcji
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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