Jeden z ulubionych seriali Polaków wrócił. Wszystkie odcinki sezonu jednego dnia

Wszystkie odcinki czwartego sezonu serialu "SkyMed" trafiły dziś, 15 czerwca, na platformę SkyShowtime.

O czym jest serial?

Życie, śmierć i dramat, który rozgrywa się na wysokości 6 tysięcy metrów. W serialu "SkyMed" przeplatają się ze sobą burzliwe losy bohaterów i ryzykowne akcje ratunkowe. Śledzimy w nim sukcesy, złamane serca i codzienne zmagania początkujących pielęgniarzy oraz pilotów śmigłowców medycznych w odległych rejonach północnej Kanady. Bohaterowie zostają rzuceni na głęboką wodę i są zdani wyłącznie na siebie.

O czym jest czwarty sezon?

Czwarty sezon to osiem odcinków, w których można zobaczyć niesienie pomocy pośród gęstej dziczy, rwących potoków i na odizolowanych terenach. Czyli wszędzie tam, gdzie dotarcie z pomocą graniczy z cudem. Pojawienie się nowych, niedoświadczonych pilotów i ratowników destabilizuje grupę. Liderzy zaczynają tracić kontrolę, nowicjusze sprawdzają, jak daleko mogą się posunąć, a emocje często biorą górę nad utartymi procedurami.

Kto występuje w serialu?

Gwiazdami serialu niezmiennie pozostają Natasha Calis ("Kronika opętania", "Firma", "Hodowla"), Morgan Holmstrom ("The Order: Ciche braterstwo", "Outlander", "Wciąż cię widzę"), Aaron Ashmore ("Weronika Mars", "Śmiertelna odwilż", "Magazyn 13") i Mercedes Morris ("Slasher", "Duchy", "Y: Ostatni mężczyzna").

Kto stoi za serialem?

Twórczynią i główną scenarzystką serialu jest Julie Puckrin ("Nowe życie", "Ciężar prawdy", "Motyw").