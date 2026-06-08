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To mocny serial kryminalny. Stawka rośnie z każdym odcinkiem

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 11:00
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"Niepokojące zaginięcia"
"Niepokojące zaginięcia"/Materiały prasowe
"Niepokojące zaginięcia" to ceniony francuski miniserial kryminalny z 2019 roku, emitowany już w polskiej telewizji. Hit znad Sekwany zyskał takie uznanie Polaków, że powrócił na antenę. Wszystkie osiem odcinków będzie wyemitowane ponownie. Gdzie Polacy mogą oglądać czwarty odcinek jednego ze swoich ulubionych kryminałów?

Czwarty odcinek serialu "Niepokojące zaginięcia" ponownie pojawi się na kanale 13 Ulica już dziś, 8 czerwca  o godz. 22:00. Kolejne odcinki będą emitowane w poniedziałki aż do finału sezonu 29 czerwca.

O czym jest serial?

Kiedy ludzie znikają bez śladu, policjantki z zespołu do spraw osób zaginionych zrobią wszystko, by odkryć prawdę. "Niepokojące zaginięcia" to pełen napięcia serial kryminalny, w którym każda sprawa prowadzi do jednego niepokojącego wniosku – nic nie jest tym, czym się wydaje. Kierując się intuicją, doświadczeniem i determinacją, bohaterki zrobią wszystko, by odnaleźć zaginionych, nawet jeśli przyjdzie im zapłacić za to wysoką cenę.

Serial opowiada o ośmiu intensywnych śledztwach rozgrywających się w malowniczych, ale skrywających wiele tajemnic zakątkach francuskiej prowincji. Każda sprawa prowadzona przez zespół detektywek dotyczy zaginięcia, które wystawia na próbę nie tylko ich zawodowe umiejętności, lecz także przekonania, odporność psychiczną i życie prywatne.

Od zaginięć dzieci, przez tajemniczą śmierć wpływowego biznesmena, aż po niewyjaśnione porwanie na tle religijnym – każda kolejna sprawa podnosi stawkę i naraża bohaterki na coraz większe niebezpieczeństwo. Czy zespołowi uda się odnaleźć ofiary, zanim będzie za późno?

Kto występuje w serialu?

W głównych rolach występują Sara Forestier ("Gainsbourg", "M."), Alix Poisson ("Sambre", "Des Vivants"), Julie Depardieu ("Koroner", "Godziny szczytu 3"), Julie Gayet ("Francuski minister", "Olympe, une femme dans la Révolution"), Claudia Tagbo ("Crime Is Her Game", "The Sentiment of the Flesh"), Béatrice Dalle ("Lux Æterna", "Betty") oraz Annelise Hesme ("Miłość. Nie przeszkadzać!", "The Traveller"). Partnerują im Pierre Rochefort ("Long Time No See", "The Returned"), Bruno Dreyfürst ("Nouvelle Vague", "Parliament") i Daniel Russo ("Fanny", "A oni dalej grzeszą, dobry Boże!").

Kto stoi za serialem?

Serial został wyprodukowany przez De Caelis Production przy udziale France Télévisions (France 3). Autorką scenariusza jest Johanne Rigoulot, a za reżyserię odpowiadają Arnauld Mercadier, Stéphanie Pillonca i Sylvie Ayme.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnyfrancuski serial13 Ulicanowy odcinek
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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