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Serialowy thriller akcji spodobał się Polakom. To już finałowy odcinek hitu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 08:00
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Izuka Hoyle w serialu "Prisoner"
Izuka Hoyle w serialu "Prisoner"/Materiały prasowe
Na jednej z czołowych polskich platform streamingowych zadebiutował piąty i zarazem finałowy odcinek nowego serialu produkcji brytyjskiej – "Prisoner" z Izuką Hoyle i Taharem Rahimem w rolach głównych. To więzienny thriller akcji, który oferuje nie tylko czystą rozrywkę, ale stawia również ważne pytania o granice moralne. Gdzie można oglądać ostatni odcinek serialu?

Szósty i finałowy odcinek serialu "Prisoner" jest dostępny od dziś, 4 czerwca, na platformie SkyShowtime.

Kto stoi za serialem?

Serial wyreżyserowali Otto Bathurst ("Robin Hood: Początek", "Czarne lustro", "Peaky Blinders") i Pia Strietmann ("Miejsce zbrodni", "Falk") według pomysłu i scenariusza Matta Charmana ("Wybór", "Most szpiegów", "Francuska suita") i Haleemy Mirzy ("Tajna inwazja", "Dżentelmeni", "Domino Day").

Kto występuje w serialu?

W rolach głównych występują Izuka Hoyle ("Punkt wrzenia", "Perswazje", "Maria, królowa Szkotów") i Tahar Rahim ("Prorok", "Mauretańczyk", "Przeszłość"), a partnerują im Finn Bennett ("Wojna", "Detektyw", "Rycerz Siedmiu Królestw"), Jessica Barker-Wren ("Dumbo") oraz Laurie Davidson ("Mary & George", "Sandman", "Ta dziewczyna").

O czym jest serial?

Młoda i zawsze kierująca się zasadami funkcjonariuszka więzienna Amber Todd (Izuka Hoyle) otrzymuje zadanie, by eskortować Tibora (Tahar Rahim) – niebezpiecznego, nieprzewidywalnego i bardzo ważnego więźnia. Ma on trafić przed sąd i zeznawać przeciwko Pegasusowi, potężnej organizacji przestępczej. Kiedy ich konwój zostaje brutalnie napadnięty, Amber i Tibor zmuszeni są do ucieczki i współpracy, aby przeżyć i dotrzeć na czas do celu. W trakcie podróży ich relacja przechodzi burzliwe momenty, a stawka cały czas rośnie, ponieważ mafia robi wszystko, aby ich znaleźć. Amber nie może ufać nikomu, zwłaszcza zabójcy, z którym jest skuta kajdankami. Musi jednak zmierzyć się z najtrudniejszym pytaniem: jakie granice moralne jest gotowa przekroczyć, by ratować to, co jest dla niej najdroższe?

Serial od razu spodobał się  widzom, z miejsca wskakując na listę najchętniej oglądanych pozycji w serwisie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: SkyShowtimethrillerTahar RahimPrisoner
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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