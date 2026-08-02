Dziennik.pl logo

Przyjemny quiz z seriali PRL. 20/20 tylko dla orłów

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 06:00
Quiz z seriali PRL
Quiz z seriali PRL/Materiały prasowe
Wszyscy kochamy seriale PRL. I uważamy, że znamy je na wylot. Ale tak naprawdę zdecydowana większość Polaków dobrze kojarzy tylko najpopularniejsze seriale, jak "Alternatywy 4", "Czterdziestolatek" czy "Janosik". Sprawdź się w jakże przyjemnym quizie o tych mniej rozpoznawanych tytułach!
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: quiz
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj