Przyjemny quiz z seriali PRL. 20/20 tylko dla orłów

Quiz z seriali PRL / Materiały prasowe

Wszyscy kochamy seriale PRL. I uważamy, że znamy je na wylot. Ale tak naprawdę zdecydowana większość Polaków dobrze kojarzy tylko najpopularniejsze seriale, jak "Alternatywy 4", "Czterdziestolatek" czy "Janosik". Sprawdź się w jakże przyjemnym quizie o tych mniej rozpoznawanych tytułach!

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