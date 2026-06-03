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To jeden z najlepszych seriali roku. Adaptacja światowego bestsellera wróci

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 07:00
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"Testamenty"
"Testamenty"/Materiały prasowe
To był najbardziej wyczekiwany serial 2026 roku. Wszystkie odcinki pierwszego sezonu bestsellerowej adaptacji powieści kanadyjskiej pisarki Margaret Atwood "Testamenty". Serialowy sequel "Opowieści podręcznej" przedstawia dramatyczną opowieść o dojrzewaniu, śledząc losy uciemiężonych nastolatek w Gileadzie. Właśnie zapadła decyzja o kontynuacji hitu.

Serial "Testamenty" pojawił się 8 kwietnia na platformie Disney+. Na start udostępnione zostały trzy odcinki, a przed tygodniem, 27 maja, pojawił się odcinek dziesiąty i zarazem finałowy.

Drugi sezon pewny

Serial przyciągnął wielu widzów i zebrał znakomite recenzje. To wystarczyło, by producenci podjęli decyzję o przedłużeniu "Testamentów" o drugi sezon.

Nowy serial hitem

Prequel "Opowieści podręcznej" okazał się hitem. O serialu jest bardzo głośno szczególnie na Zachodzie, ale i na polskiej platformie Disney+ produkcja od razu zameldowała się na podium najpopularniejszych seriali. Na portalu Rotten Tomatoes "Testamenty" ocenia pozytywnie 89 proc. krytyków.

O czym jest serial?

Kilka lat po wydarzeniach z "Opowieści podręcznej" akcja przenosi widzów do dystopijnej teokracji Gilead. Serial przedstawia losy dwóch nastolatek – posłusznej i pobożnej Agnes oraz Daisy, nowo przybyłej konwertytki spoza granic Gileadu. Poruszając się po zdobionych korytarzach elitarnej szkoły przygotowawczej dla przyszłych żon, Agnes i Daisy muszą stawić czoła surowym zasadom. W szkole Ciotki Lydii posłuszeństwa wymaga się bowiem bezwzględnie i tłumaczy je boskim prawem. Mimo to więź nastolatek staje się katalizatorem, który wywróci ich przeszłość, teraźniejszość i przyszłość do góry nogami. W obliczu narzucanych małżeństw i życia w całkowitym podporządkowaniu, nastolatki będą zmuszone szukać sojuszników, by zawalczyć o swoją wolność.

Kto występuje w serialu?

W serialu główne role grają Chase Infiniti ("Jedna bitwa po drugiej", "Uznany za niewinnego"), Lucy Halliday ("Blue Jean") i Ann Dowd ("Odkupienie", "Dziedzictwo. Hereditary", "Powrót do Garden State"), a partnerują  im Mabel Li ("Safe Home"), Amy Seimetz ("Zabójczy upał", "Smętarz dla zwierzaków", "Dziewczyna z doświadczeniem"), Brad Alexander ("Lynley", "Spod powierzchni", "Ty"), Rowan Blanchard ("Pułapka czasu", "Snowpiercer", "Poker Face"), Mattea Conforti ("Wszyscy święci New Jersey", "Dozorca", "Gotham"), Zarrin Darnell-Martin ("Ginny i Georgia", "Szaleństwo", "Spotlight"), Eva Foote ("Detektyw Murdoch"), Isolde Ardies ("Detektyw Murdoch", "Na marginesie"), Shechinah Mpumlwana ("Dziewczyna na medal", "Historie z dreszczykiem", "Nowe gliny"), Birva Pandya ("Nowe życie", "The Umbrella Academy", "Detektyw Murdoch") oraz Kira Guloien ("Głosy kobiet", "Detektyw Murdoch", "Star Trek: Nieznane nowe światy").

Kto stoi za serialem?

Serial został stworzony przez showrunnera i producenta wykonawczego Bruce'a Millera ("Opowieść podręcznej"), a producentami wykonawczymi są gwiazda "Opowieści podręcznej" Elisabeth Moss, Warren Littlefield, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears oraz Mike Barker, który wyreżyserował także pierwsze trzy odcinki. "Testamenty" są produkcją MGM Television.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: drugi sezonserialdisney+testamenty
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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