Megahit epoki VHS powraca po 40 latach. Amerykanie kręcą w polskim kościele

Nowy "Nieśmiertelny" ma pojawić się w kinach pod koniec 2026 roku, zatem równo 40 lat po premierze oryginału z 1986 roku.

O czym jest film?

Oryginalny "Nieśmiertelny" ("Highlander") rozgrywał się w górach Szkocji w 1518 roku. Głównym bohaterem był Connor MacLeod, człowiek – jak sam tytuł wskazuje – żyjący wiecznie. Jego mentor Ramirez szkolił go do walki z pozostałymi nieśmiertelnymi. W rolach głównych wystąpili wówczas Christopher Lambert i Sean Connery. Film był wielkim przebojem kinowym lat 80. (w Polsce zgromadził ponaddwumilionową widownię), a jeszcze lepiej radził sobie w wypożyczalniach wideo. Doczekał się też kilku sequeli kinowych i telewizyjnych.

Zdjęcia w Polsce

Nowa wersja "Nieśmiertelnego" ma kosztować ponad 100 milionów dolarów. Zdjęcia powstają w halach studyjnych, ale również w plenerach – ostatnio filmowcy gościli w szkockim zamku Eilean Donan na wyspie Loch Duich, znanym zresztą już z oryginalnego filmu.

Ale to nie wszystko, bowiem zdjęcia są realizowane także w Polsce. Dotychczas m.in. w Łodzi i Częstochowie – na terenie Huty Częstochowskiej, a teraz ekipa przeniosła się do zabrzańskiego kościoła św. Józefa.

Jak poinformował Polską Agencję Prasową proboszcz parafii ks. Józef Dorosz, wybór lokalizacji był efektem wcześniejszych wizyt i oględzin obiektu przez twórców filmu.

Jest to wybitna świątynia modernistyczna projektu Dominikusa Boehma. Producenci, jeżdżąc po naszym kraju, upatrzyli to miejsce, zainteresowało ich ono i potem odbywały się rozmowy nie tyle z nami, co też z kurią gliwicką. Po uzyskaniu zgody zaczęły się dalsze przygotowania do kręcenia filmu – powiedział ks. Dorosz.

Jak dodał, zainteresowanie architekturą świątyni mogło wynikać m.in. z dostępnych materiałów online. Wirtualny spacer po kościele pozwala obejrzeć wnętrze, otoczenie oraz kryptę dolną i "zwiedzić" obiekt w formie cyfrowej.

Duchowny zaznaczył, że realizacja zdjęć nie zakłóca funkcjonowania parafii. Nabożeństwa zostały przeniesione do dolnej krypty, gdzie odbywają się również inne ceremonie, w tym pogrzeby.

Jak podkreślił, ekipa filmowa przebywa w kościele przez kilka dni, po czym obiekt ma wrócić do normalnego użytkowania.

Plan zdjęciowy będzie do środy. W czwartek, na Boże Ciało, kościół będzie doprowadzony do stanu sprzed zdjęć – wyjaśnił ks. Dorosz.

Duchowny dodał również, że dostęp do planu zdjęciowego jest ograniczony. My użyczamy kościoła. Nie wchodzimy na plan. Jest ochrona, wszystko odbywa się na podstawie umowy między nami a produkcją – zaznaczył.

Jak poinformował PAP rzecznik Urzędu Miejskiego w Zabrzu Rafał Kulig, zabrzańskie zdjęcia zostały dopisane do harmonogramu produkcji na późniejszym etapie.

Harmonogram obejmował Łódź, Częstochowę i Zabrze. W Zabrzu to są dodatkowe trzy dni, które zostały tutaj wymyślone, by nakręcić jedną ze scen. Były dodatkowo nieplanowane. Jeremy Irons podobno przylatuje specjalnie, by brać udział w tych dniach zdjęciowych tutaj – powiedział Kulig.

Dodał, że przedstawiciele produkcji odwiedzili Zabrze około miesiąca temu w poszukiwaniu odpowiednich lokalizacji filmowych.

Byli w Domu Muzyki i Tańca, byli w muzeum pod ziemią, byli też u nas w urzędzie, bo szukali różnych lokalizacji oprócz tego kościoła. Kościół był już wcześniej wybrany, ale to były rozmowy na poziomie producenta z diecezją gliwicką – zaznaczył rzecznik.

Kto wystąpi w nowej wersji?

Remake "Nieśmiertelnego" wręcz błyszczy od gwiazd pierwszego formatu. W Connora MacLeoda wciela się specjalista od ról kultowych herosów, Henry Cavill ("Człowiek ze stali", "Wiedźmin", "Hrabia Monte Christo"). I właśnie jego widzimy na pierwszych zdjęciach.

Mentora bohatera – Ramireza – gra natomiast laureat Oscara Russell Crowe ("Gladiator", "Piękny umysł", "Tajemnice Los Angeles"). W czarny charakter, potężnego Kurgana, którego w oryginalnym filmie odgrywał Clancy Brown, wciela się tym razem Dave Bautista ("Strażnicy Galaktyki", "Blade Runner 2049", "Diuna"), zaś w szefa złowrogiej organizacji Obserwatorzy ("The Watchers") – zdobywca Oscara Jeremy Irons ("Nierozłączni", "Lolita", "Dom Gucci"). Obserwatorzy nie pojawili się na wielkim ekranie w oryginale ani w jego dwóch kolejnych sequelach, Zostali wprowadzeni do filmowego uniwersum dopiero w serialu "Nieśmiertelny", lecz dopiero w serialu "Nieśmiertelny", którego bohaterem był Duncan MacLoad (Adrian Paul), a następnie w filmie "Nieśmiertelny IV: Ostatnia rozgrywka".

Ukochaną Connora MacLoada, Heather, gra Karen Gillan ("Strażnicy Galaktyki", "Życie Chucka", "Lepiej później niż wcale"), a Brendę – Marisa Abela ("Branża", "COBRA", "Szpieg, którego nie było").

Kto stoi za nowym filmem?

Za kamerą nowego "Nieśmiertelnego" stanął Chad Stahelski ("John Wick"), a scenariusz napisali Ryan J. Condal ("Ród Smoka", "Rampage: Dzika furia", "Hercules"), Michael Finch ("John Wick 4", "Bracia z ulicy", "Śmiertelne odliczanie") i Kerry Williamson ("Resident Evil: Remedium", "Siedem sióstr", "Alex Cross").