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Megahit epoki VHS powraca po 40 latach. Amerykanie kręcą w polskim kościele

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 10:15
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Jeremy Irons na planie filmu "Nieśmiertelny" w Zabrzu
Jeremy Irons na planie filmu "Nieśmiertelny" w Zabrzu/East News
O nowej wersji kultowego "Nieśmiertelnego" mówiło się w Hollywood od dawna. Do ról w filmie przez lata przymierzani byli najwięksi gwiazdorzy, jak Brad Pitt czy Tom Cruise. Produkcję jednak wciąż przekładano. Wreszcie klamka zapadła. Prace nad remakiem ruszyły na początku 2026 roku. Amerykanie kręcą film także w Polsce – obecnie w kościele w Zabrzu.

Nowy "Nieśmiertelny" ma pojawić się  w kinach pod koniec 2026 roku, zatem równo 40 lat po premierze oryginału z 1986 roku.

O czym jest film?

Oryginalny "Nieśmiertelny" ("Highlander") rozgrywał się w górach Szkocji w 1518 roku. Głównym bohaterem był Connor MacLeod, człowiek – jak sam tytuł wskazuje – żyjący wiecznie. Jego mentor Ramirez szkolił go do walki z pozostałymi nieśmiertelnymi. W rolach głównych wystąpili wówczas Christopher Lambert i Sean Connery. Film był wielkim przebojem kinowym lat 80. (w Polsce zgromadził ponaddwumilionową widownię), a jeszcze lepiej radził sobie w wypożyczalniach wideo. Doczekał się też kilku sequeli kinowych i telewizyjnych.

Zdjęcia w Polsce

Nowa wersja "Nieśmiertelnego" ma kosztować ponad 100 milionów dolarów. Zdjęcia powstają w halach studyjnych, ale również w plenerach – ostatnio filmowcy gościli w szkockim zamku Eilean Donan na wyspie Loch Duich, znanym zresztą już z oryginalnego filmu.

Ale to nie wszystko, bowiem zdjęcia są realizowane także w Polsce. Dotychczas m.in. w Łodzi i Częstochowie – na terenie Huty Częstochowskiej, a teraz ekipa przeniosła się do zabrzańskiego kościoła św. Józefa.

Jak poinformował Polską Agencję Prasową proboszcz parafii ks. Józef Dorosz, wybór lokalizacji był efektem wcześniejszych wizyt i oględzin obiektu przez twórców filmu.

Jest to wybitna świątynia modernistyczna projektu Dominikusa Boehma. Producenci, jeżdżąc po naszym kraju, upatrzyli to miejsce, zainteresowało ich ono i potem odbywały się rozmowy nie tyle z nami, co też z kurią gliwicką. Po uzyskaniu zgody zaczęły się dalsze przygotowania do kręcenia filmu – powiedział ks. Dorosz.

Jak dodał, zainteresowanie architekturą świątyni mogło wynikać m.in. z dostępnych materiałów online. Wirtualny spacer po kościele pozwala obejrzeć wnętrze, otoczenie oraz kryptę dolną i "zwiedzić" obiekt w formie cyfrowej.

Duchowny zaznaczył, że realizacja zdjęć nie zakłóca funkcjonowania parafii. Nabożeństwa zostały przeniesione do dolnej krypty, gdzie odbywają się również inne ceremonie, w tym pogrzeby.

Jak podkreślił, ekipa filmowa przebywa w kościele przez kilka dni, po czym obiekt ma wrócić do normalnego użytkowania.

Plan zdjęciowy będzie do środy. W czwartek, na Boże Ciało, kościół będzie doprowadzony do stanu sprzed zdjęć – wyjaśnił ks. Dorosz.

Duchowny dodał również, że dostęp do planu zdjęciowego jest ograniczony. My użyczamy kościoła. Nie wchodzimy na plan. Jest ochrona, wszystko odbywa się na podstawie umowy między nami a produkcją – zaznaczył.

Jak poinformował PAP rzecznik Urzędu Miejskiego w Zabrzu Rafał Kulig, zabrzańskie zdjęcia zostały dopisane do harmonogramu produkcji na późniejszym etapie.

Harmonogram obejmował Łódź, Częstochowę i Zabrze. W Zabrzu to są dodatkowe trzy dni, które zostały tutaj wymyślone, by nakręcić jedną ze scen. Były dodatkowo nieplanowane. Jeremy Irons podobno przylatuje specjalnie, by brać udział w tych dniach zdjęciowych tutaj – powiedział Kulig.

Dodał, że przedstawiciele produkcji odwiedzili Zabrze około miesiąca temu w poszukiwaniu odpowiednich lokalizacji filmowych.

Byli w Domu Muzyki i Tańca, byli w muzeum pod ziemią, byli też u nas w urzędzie, bo szukali różnych lokalizacji oprócz tego kościoła. Kościół był już wcześniej wybrany, ale to były rozmowy na poziomie producenta z diecezją gliwicką – zaznaczył rzecznik.

Kto wystąpi w nowej wersji?

Remake "Nieśmiertelnego" wręcz błyszczy od gwiazd pierwszego formatu. W Connora MacLeoda wciela się specjalista od ról kultowych herosów, Henry Cavill ("Człowiek ze stali", "Wiedźmin", "Hrabia Monte Christo"). I właśnie jego widzimy na pierwszych zdjęciach.

Mentora bohatera – Ramireza – gra natomiast laureat Oscara Russell Crowe ("Gladiator", "Piękny umysł", "Tajemnice Los Angeles"). W czarny charakter, potężnego Kurgana, którego w oryginalnym filmie odgrywał Clancy Brown, wciela się tym razem Dave Bautista ("Strażnicy Galaktyki", "Blade Runner 2049", "Diuna"), zaś w szefa złowrogiej organizacji Obserwatorzy ("The Watchers") – zdobywca Oscara Jeremy Irons ("Nierozłączni", "Lolita", "Dom Gucci"). Obserwatorzy nie pojawili się na wielkim ekranie w oryginale ani w jego dwóch kolejnych sequelach, Zostali wprowadzeni do filmowego uniwersum dopiero w serialu "Nieśmiertelny", lecz dopiero w serialu "Nieśmiertelny", którego bohaterem był Duncan MacLoad (Adrian Paul), a następnie w filmie "Nieśmiertelny IV: Ostatnia rozgrywka".

Ukochaną Connora MacLoada, Heather, gra Karen Gillan ("Strażnicy Galaktyki", "Życie Chucka", "Lepiej później niż wcale"), a Brendę – Marisa Abela ("Branża", "COBRA", "Szpieg, którego nie było").

Kto stoi za nowym filmem?

Za kamerą  nowego "Nieśmiertelnego" stanął Chad Stahelski ("John Wick"), a scenariusz napisali Ryan J. Condal ("Ród Smoka", "Rampage: Dzika furia", "Hercules"), Michael Finch ("John Wick 4", "Bracia z ulicy", "Śmiertelne odliczanie") i Kerry Williamson ("Resident Evil: Remedium", "Siedem sióstr", "Alex Cross").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Henry CavillNieśmiertelnyremakeJeremy Irons
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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