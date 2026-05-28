Serialowy hit. Ten brytyjski kryminał ma 93 proc. pozytywnych recenzji

Piotr Kozłowski
"Na niebieskich światłach", sezon 2./BBC
Już dziś na antenie polskiej telewizji zadebiutuje trzeci odcinek drugiego sezonu mocnego serialu kryminalnego "Na niebieskich światłach" ("Blue Lights"). Nowy sezon brytyjskiego hitu jest oceniany jeszcze lepiej niż pierwsza odsłona – liczba pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes wynosi 93 proc. Gdzie można oglądać ceniony serial?

Trzeci odcinek drugiego sezonu serialu "Na niebieskich światłach" ("Blue Lights") pojawi się dziś, 28 maja o godz. 21:00 na antenie BBC First. Kolejne z sześciu odcinków będą pokazywane w czwartki o tej samej porze. Powtórki odcinków w niedziele o godz. 1:20 i 23:55 oraz w środy o godz. 22:00.

O czym jest serial?

Serial "Na niebieskich światłach" opowiada o losach trójki początkujących funkcjonariuszy, którzy wstępują w szeregi policji w Belfaście, mieście szczególnie trudnym i niebezpiecznym dla niedoświadczonych rekrutów. Grace Ellis, Annie Conlon i Tommy Foster szybko nabierają jednak doświadczenia. Jak zdążyli się już przekonać, nic nie jest w stanie przygotować ich do pracy lepiej niż nieprzewidywalna rzeczywistość.

O czym jest drugi sezon?

Akcja drugiego sezonu rozgrywa się dokładnie rok po wydarzeniach z finału sezonu pierwszego. Śmierć jednego z bohaterów odcisnęła silne piętno na całej jednostce. Gang McIntyre'ów upadł, ale jego miejsce zaczęły zajmować inne, rywalizujące z sobą grupy przestępcze. W związku z zaostrzeniem sytuacji do policyjnej ekipy dołączył posterunkowy Shane Bradley. Funkcjonariusze stają w obliczu brutalnego konfliktu.

Kto występuje w drugim sezonie?

Gwiazdami serialu niezmiennie pozostają Sian Brooke ("Ród Smoka", "Sherlock", "Dobry omen"), debiutujący w nim Nathan Braniff, Katherine Devlin ("Dzień Szakala", "Wikingowie", "Grób") oraz Martin McCann ("Wybór", "Nic nie mów", "Ostatni posterunek").

Kto stoi za drugim sezonem?

Twórcami serialu, jego głównymi scenarzystami i reżyserami są Declan Lawn ("Szpieg, którego nie było", "Truciciele z Salisbury", "Panorama"), Adam Patterson ("Szpieg, którego nie było", "Truciciele z Salisbury") oraz Louise Gallagher.

"Więcej, śmielej, dramatyczniej"

Jak zdradzają twórcy serialu, Declan Lawn i Adam Patterson, przed funkcjonariuszami "szereg zawodowych i osobistych wyzwań". Tommy coraz częściej myśli o pracy w wywiadzie, a Grace każdego dnia zmaga się z tęsknotą za synem i rosnącym uczuciem do kolegi z pracy. Pierwszy sezon opowiadał o tym, czego trzeba, by wykonywać zawód policjanta. W sezonie drugim pokazujemy, jakie niesie on z sobą konsekwencje. Chodzi o nieustanną presję, jaka wiąże się z tą pracą, braniem kolejnych zmian, dzień po dniu – mówi Declan Lawn.

W pierwszym sezonie obserwowaliśmy trzech świeżaków, którzy próbują odnaleźć się w obcym świecie. Teraz wszyscy [główni bohaterowie] pracują w zawodzie już od roku i częściej decydują się na większe ryzyko – wspomina Patterson. Lawn dodaje, że "cały drugi sezon jest większy, śmielszy i bardziej dramatyczny".

