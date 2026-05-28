Serialowy hit. Ten brytyjski kryminał ma 93 proc. pozytywnych recenzji

Trzeci odcinek drugiego sezonu serialu "Na niebieskich światłach" ("Blue Lights") pojawi się dziś, 28 maja o godz. 21:00 na antenie BBC First. Kolejne z sześciu odcinków będą pokazywane w czwartki o tej samej porze. Powtórki odcinków w niedziele o godz. 1:20 i 23:55 oraz w środy o godz. 22:00.

O czym jest serial?

Serial "Na niebieskich światłach" opowiada o losach trójki początkujących funkcjonariuszy, którzy wstępują w szeregi policji w Belfaście, mieście szczególnie trudnym i niebezpiecznym dla niedoświadczonych rekrutów. Grace Ellis, Annie Conlon i Tommy Foster szybko nabierają jednak doświadczenia. Jak zdążyli się już przekonać, nic nie jest w stanie przygotować ich do pracy lepiej niż nieprzewidywalna rzeczywistość.

O czym jest drugi sezon?

Akcja drugiego sezonu rozgrywa się dokładnie rok po wydarzeniach z finału sezonu pierwszego. Śmierć jednego z bohaterów odcisnęła silne piętno na całej jednostce. Gang McIntyre'ów upadł, ale jego miejsce zaczęły zajmować inne, rywalizujące z sobą grupy przestępcze. W związku z zaostrzeniem sytuacji do policyjnej ekipy dołączył posterunkowy Shane Bradley. Funkcjonariusze stają w obliczu brutalnego konfliktu.

Kto występuje w drugim sezonie?

Gwiazdami serialu niezmiennie pozostają Sian Brooke ("Ród Smoka", "Sherlock", "Dobry omen"), debiutujący w nim Nathan Braniff, Katherine Devlin ("Dzień Szakala", "Wikingowie", "Grób") oraz Martin McCann ("Wybór", "Nic nie mów", "Ostatni posterunek").

Kto stoi za drugim sezonem?

Twórcami serialu, jego głównymi scenarzystami i reżyserami są Declan Lawn ("Szpieg, którego nie było", "Truciciele z Salisbury", "Panorama"), Adam Patterson ("Szpieg, którego nie było", "Truciciele z Salisbury") oraz Louise Gallagher.

"Więcej, śmielej, dramatyczniej"

Jak zdradzają twórcy serialu, Declan Lawn i Adam Patterson, przed funkcjonariuszami "szereg zawodowych i osobistych wyzwań". Tommy coraz częściej myśli o pracy w wywiadzie, a Grace każdego dnia zmaga się z tęsknotą za synem i rosnącym uczuciem do kolegi z pracy. Pierwszy sezon opowiadał o tym, czego trzeba, by wykonywać zawód policjanta. W sezonie drugim pokazujemy, jakie niesie on z sobą konsekwencje. Chodzi o nieustanną presję, jaka wiąże się z tą pracą, braniem kolejnych zmian, dzień po dniu – mówi Declan Lawn.

W pierwszym sezonie obserwowaliśmy trzech świeżaków, którzy próbują odnaleźć się w obcym świecie. Teraz wszyscy [główni bohaterowie] pracują w zawodzie już od roku i częściej decydują się na większe ryzyko – wspomina Patterson. Lawn dodaje, że "cały drugi sezon jest większy, śmielszy i bardziej dramatyczny".