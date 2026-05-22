Młodzi mężczyźni wracają do wiary? Ten polski film religijny przygląda się nowemu zjawisku

Film "Posłani" trafił do kin dziś, 22 maja 2026 roku.

Nietypowy film religijny

"Posłani" nie są klasycznym filmem religijnym. To dokumentalna opowieść o świadectwach ludzi, którzy traktują wiarę nie jako deklarację, ale jako realne doświadczenie zmieniające życie. Film pokazuje duchowość zakorzenioną w codzienności, kryzysie, wysiłku i odpowiedzialności.

Historia Michała Ulewińskiego

Centralną postacią filmu jest Michał Ulewiński – młody mężczyzna, który przeszedł przez Polskę ponad 1650 kilometrów, niosąc na ramieniu 15-kilogramowy krzyż. Jego trasa – od Zalewu Wiślanego przez Giewont, Gniezno i Sokółkę – układała się w symboliczny znak krzyża na mapie Polski. Ta droga nie była sportowym wyczynem ani medialnym happeningiem. Była aktem modlitwy, pokuty i zawierzenia.

Historia Michała wzbudziła ogromne zainteresowanie zarówno mediów lokalnych, jak i ogólnopolskich. Relacje z jego drogi pojawiały się w portalach informacyjnych, mediach katolickich i telewizji. Dziennikarze zwracali uwagę nie tylko na sam wysiłek fizyczny, ale przede wszystkim na duchowy wymiar tej pielgrzymki – samotną drogę człowieka, który bez pieniędzy i zabezpieczeń przemierza kraj, modląc się za Polskę i spotykanych ludzi. W wielu relacjach powracał motyw spontanicznej pomocy otrzymywanej od nieznajomych oraz niezwykłych spotkań, które zmieniały charakter tej wędrówki z osobistego wyzwania w doświadczenie wspólnoty i wiary.

Nowa twarz męskiej duchowości

Film do kin wprowadza Rafael Film – dystrybutor specjalizujący się w kinie opartym na prawdziwych historiach i tematach społeczno-duchowych. W portfolio dystrybutora znajdują się m.in. "Najświętsze Serce", "21.37", "Opiekun", "Niedziele", "Maryja. Matka Papieża" czy międzynarodowy hit "Sound of Freedom".

Jak zwraca uwagę Rafael Film, najciekawsze w "Posłanych" jest jednak to, że "film pokazuje nową twarz męskiej duchowości". "Nie jest to religijność prywatna i zamknięta. Wręcz przeciwnie – mężczyźni modlą się publicznie, tworzą wspólnoty, podejmują wyrzeczenia i mówią o wierze bez ironii i dystansu. Film pokazuje środowiska takie jak Męski Różaniec czy Wojownicy Maryi – ruchy, które w ostatnich latach zaczęły przyciągać tysiące mężczyzn w Polsce i poza jej granicami" – zauważa dystrybutor.

Pokolenie szukające sensu

Film w reżyserii Dariusza Walusiaka pokazuje pokolenie młodych ludzi szukających sensu, dyscypliny i duchowości wymagającej. Michał Ulewiński nie jest pokazany jako religijny celebryta, ale jako człowiek drogi, pokuty i świadectwa. Jego historia staje się symbolem pokolenia, które nie chce już jedynie komentować rzeczywistości, ale chce ją duchowo współtworzyć.

Wokół historii Michała splatają się losy innych bohaterów – ludzi, których życie zostało nagle zatrzymane przez kryzys, spotkanie lub decyzję, po której nic nie było już takie samo. Ich świadectwa budują opowieść o tęsknocie za sensem, o bólu, który potrafi stać się początkiem nowego życia, i o nadziei, która nie gaśnie nigdy.

Reżyser podkreśla, że "w Kościele nadszedł czas świeckich" oraz że bohaterowie filmu "wzięli odpowiedzialność za losy Kościoła w Polsce". To ważna perspektywa, bo "Posłani" nie opowiadają o instytucji, lecz o ludziach. O ich kryzysach, przemianach, modlitwie i decyzjach.

Dariusz Walusiak jest historykiem, dokumentalistą i autorem ponad 70 filmów poświęconych najnowszej historii Polski. W swojej twórczości, obejmującej m.in. tak głośne tytuły, jak "Ulmowie. Błogosławiona rodzina" czy "Teraz i w godzinę śmierci", podejmuje tematykę społeczną, historyczną i religijną.

Nowe zjawisko społeczne

Rafael Film zwraca uwagę, że "Posłanych" można odczytywać nie tylko jako film religijny, ale także jako "opowieść o nowym zjawisku społecznym – młodych mężczyznach, którzy wracają do wiary, wspólnoty i duchowości przeżywanej publicznie i świadomie".

Film jeszcze przed premierą spotyka się z pozytywnym odbiorem publicystów i krytyków. O. Marek Kotyński, filmoznawca i krytyk filmowy, mówi o nim jako o "filmie o budowaniu wspólnoty na bazie wiary".