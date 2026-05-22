Młodzi mężczyźni wracają do wiary? Ten polski film religijny przygląda się nowemu zjawisku

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 14:00
Jeszcze kilka lat temu dominowała narracja o odchodzeniu młodych ludzi od Kościoła. Tymczasem w Polsce coraz wyraźniej widać także inne zjawisko – młodzi mężczyźni zaczynają szukać duchowości, wspólnoty i religii przeżywanej w sposób wymagający i konkretny. O tym właśnie opowiadają "Posłani", których od dziś można oglądać w kinach.

Film "Posłani" trafił do kin dziś, 22 maja 2026 roku.

Nietypowy film religijny

"Posłani" nie są klasycznym filmem religijnym. To dokumentalna opowieść o świadectwach ludzi, którzy traktują wiarę nie jako deklarację, ale jako realne doświadczenie zmieniające życie. Film pokazuje duchowość zakorzenioną w codzienności, kryzysie, wysiłku i odpowiedzialności.

Historia Michała Ulewińskiego

Centralną postacią filmu jest Michał Ulewiński – młody mężczyzna, który przeszedł przez Polskę ponad 1650 kilometrów, niosąc na ramieniu 15-kilogramowy krzyż. Jego trasa – od Zalewu Wiślanego przez Giewont, Gniezno i Sokółkę – układała się w symboliczny znak krzyża na mapie Polski. Ta droga nie była sportowym wyczynem ani medialnym happeningiem. Była aktem modlitwy, pokuty i zawierzenia.

Historia Michała wzbudziła ogromne zainteresowanie zarówno mediów lokalnych, jak i ogólnopolskich. Relacje z jego drogi pojawiały się w portalach informacyjnych, mediach katolickich i telewizji. Dziennikarze zwracali uwagę nie tylko na sam wysiłek fizyczny, ale przede wszystkim na duchowy wymiar tej pielgrzymki – samotną drogę człowieka, który bez pieniędzy i zabezpieczeń przemierza kraj, modląc się za Polskę i spotykanych ludzi. W wielu relacjach powracał motyw spontanicznej pomocy otrzymywanej od nieznajomych oraz niezwykłych spotkań, które zmieniały charakter tej wędrówki z osobistego wyzwania w doświadczenie wspólnoty i wiary.

Nowa twarz męskiej duchowości

Film do kin wprowadza Rafael Film – dystrybutor specjalizujący się w kinie opartym na prawdziwych historiach i tematach społeczno-duchowych. W portfolio dystrybutora znajdują się m.in. "Najświętsze Serce", "21.37", "Opiekun", "Niedziele", "Maryja. Matka Papieża" czy międzynarodowy hit "Sound of Freedom".

Jak zwraca uwagę  Rafael Film, najciekawsze w "Posłanych" jest jednak to, że "film pokazuje nową twarz męskiej duchowości". "Nie jest to religijność prywatna i zamknięta. Wręcz przeciwnie – mężczyźni modlą się publicznie, tworzą wspólnoty, podejmują wyrzeczenia i mówią o wierze bez ironii i dystansu. Film pokazuje środowiska takie jak Męski Różaniec czy Wojownicy Maryi – ruchy, które w ostatnich latach zaczęły przyciągać tysiące mężczyzn w Polsce i poza jej granicami" – zauważa dystrybutor.

Pokolenie szukające sensu

Film w reżyserii Dariusza Walusiaka pokazuje pokolenie młodych ludzi szukających sensu, dyscypliny i duchowości wymagającej. Michał Ulewiński nie jest pokazany jako religijny celebryta, ale jako człowiek drogi, pokuty i świadectwa. Jego historia staje się symbolem pokolenia, które nie chce już jedynie komentować rzeczywistości, ale chce ją duchowo współtworzyć.

Wokół historii Michała splatają się losy innych bohaterów – ludzi, których życie zostało nagle zatrzymane przez kryzys, spotkanie lub decyzję, po której nic nie było już takie samo. Ich świadectwa budują opowieść o tęsknocie za sensem, o bólu, który potrafi stać się początkiem nowego życia, i o nadziei, która nie gaśnie nigdy.

Reżyser podkreśla, że "w Kościele nadszedł czas świeckich" oraz że bohaterowie filmu "wzięli odpowiedzialność za losy Kościoła w Polsce". To ważna perspektywa, bo "Posłani" nie opowiadają o instytucji, lecz o ludziach. O ich kryzysach, przemianach, modlitwie i decyzjach.

Dariusz Walusiak jest historykiem, dokumentalistą i autorem ponad 70 filmów poświęconych najnowszej historii Polski. W swojej twórczości, obejmującej m.in. tak głośne tytuły, jak "Ulmowie. Błogosławiona rodzina" czy "Teraz i w godzinę śmierci", podejmuje tematykę społeczną, historyczną i religijną.

Nowe zjawisko społeczne

Rafael Film zwraca uwagę, że "Posłanych" można odczytywać nie tylko jako film religijny, ale także jako "opowieść o nowym zjawisku społecznym – młodych mężczyznach, którzy wracają do wiary, wspólnoty i duchowości przeżywanej publicznie i świadomie".

Film jeszcze przed premierą spotyka się z pozytywnym odbiorem publicystów i krytyków. O. Marek Kotyński, filmoznawca i krytyk filmowy, mówi o nim jako o "filmie o budowaniu wspólnoty na bazie wiary".

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
