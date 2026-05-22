Kultowy serial akcji powrócił. Jego sława sięga lat 90.

Serial "Kobra - oddział specjalny" pojawi się na antenie Zoom TV dziś, w piątek, 22 maja 2026 roku o godz. 21:10. Emisje kolejnych odcinków od poniedziałku do piątku od godz. 20:00. Serial dostępny od dziś również w serwisie FilmBox+.

Ikoniczny serial akcji

"Kobra - oddział specjalny" od lat 90. kojarzony jest jako prekursor produkcji opartych na dynamicznych pościgach samochodowych, spektakularnych eksplozjach i pracy specjalnych jednostek policji – w tym przypadku policji drogowej, działającej na niemieckich autostradach.

Serial od początku stawiał na prostą, ale skuteczną formułę: każdy odcinek to osobna sprawa kryminalna, w której śledztwo często zamienia się w widowiskową walkę o życie na drodze. Z czasem rozwinął się także w stronę wątków obyczajowych, pokazując relacje między partnerami policyjnymi, ich życie prywatne i konsekwencje pracy w niebezpiecznej służbie.

Popisy kaskaderskie

Charakterystyczną cechą produkcji, emitowanej od 1996 roku, jest sposób realizacji scen akcji z wykorzystaniem profesjonalnych pokazów kaskaderskich. Mimo regularnych zmian w obsadzie na przestrzeni lat, stałą postacią w serii pozostaje Semir Gerkhan, w którego rolę wciela się Erdogan Atalay –aktor występujący w produkcji niemal od jej początku.

Na antenie Zoom TV prezentowana będzie nowsza odsłona serii, rozpoczynająca się od 22. sezonu. W tym okresie produkcji nastąpiła modyfikacja stylu realizacji – od 2007 roku serial charakteryzuje się zwiększoną skalą scen akcji oraz bardziej rozbudowaną warstwą fabularną, dotyczącą relacji między bohaterami.

Filmowy rozmach

Mimo ewolucji technicznej i wizualnej, "Kobra - oddział specjalny" zachowuje kluczowe elementy gatunkowe wypracowane w poprzednich latach.

"Kobra oddział specjalny" to propozycja łącząca klasykę kryminału drogowego z nowoczesną realizacją telewizyjną. Wartość serialu opiera się na unikalnym połączeniu profesjonalnych pokazów kaskaderskich i osobistych wątków bohaterów, co od lat zapewnia produkcji wysoką oglądalność.

Emisja od 22. sezonu na antenie Zoom TV pozwala śledzić etap, w którym serial zyskał największą dynamikę i filmowy rozmach, pozostając jednym z najbardziej rzetelnych przykładów gatunku akcji w europejskiej telewizji.

Twórcy serialu

Za kamerą serialu "Kobra - oddział specjalny" w latach 1996 – 2007 stawali Nico Zavelberg, Franco Tozza, Heinz Dietz, Axel Sand, Ralph Polinski, Thomas Höret, Christian Paschmann, Darius Simaifar, Kai Meyer-Ricks, Sebastian Vigg, Holger Gimpel, Klaus Knoesel, Sebastian Ko i Axel Barth.