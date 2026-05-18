To najpopularniejszy serial od dekady. Zapadła decyzja ws. kontynuacji

Wszystkie odcinki pierwszego sezonu serialu "Rooster" można już oglądać na platformie HBO Max.

Będzie drugi sezon?

"Rooster" spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem wśród krytyków i uzyskał status "Certified Fresh" w serwisie Rotten Tomatoes. Nic zatem dziwnego, że HBO zadecydowało o kontynuacji hitu.

Bardzo się cieszymy, że widzowie tak entuzjastycznie przyjęli serial "Rooster" – my sami byliśmy nim zachwyceni od chwili, gdy po raz pierwszy zobaczyliśmy, jak Steve, Bill i Matt ożywiają tę postać. Wspólnie z WBTV i Doozer z niecierpliwością czekamy, co przyniesie wiosenny semestr na kampusie Ludlow dla tej znakomitej obsady – mówi Amy Gravitt, EVP, HBO Programming, Head of HBO & HBO Max Comedy Series.

"Rooster" to ciepły i ujmujący serial, dlatego decyzja o realizacji drugiego sezonu była dla nas naturalna. Bill Lawrence i Matt Tarses to prawdziwi mistrzowie swojego fachu – wnoszą do tej historii charakterystyczne serce i humor, które świetnie wydobywa znakomita obsada, na czele ze Steve'em Carellem. Cieszymy się, że możemy kontynuować tę twórczą podróż razem z HBO i Doozer – dodaje Clancy Collins White, President, Creative Affairs, Warner Bros. Television.

Z kolei Bill Lawrence, współtwórca, showrunner, producent wykonawczy i scenarzysta, kwituje: Bardzo doceniamy świetną współpracę z Warner Bros. Television i HBO. Dziękujemy też Casey, Amy i Channingowi za możliwość dalszego tworzenia tego serialu razem ze Steve'em i naszą fantastyczną obsadą. To jeden z najważniejszych momentów w mojej karierze – a dla Matta znaczy to jeszcze więcej!

Światowy hit

Serial podbił światową, w tym polską, widownię. Zarówno widzowie, jak i krytycy rozpisują się o "prawdziwej rewelacji", zwracając uwagę na przedni humor i wyborne aktorstwo.

Cztery pierwsze odcinki obejrzało średnio ponad 5,8 mln widzów w Stanach Zjednoczonych, co czyni serię najchętniej oglądaną komedią HBO Original od ponad dekady.

O czym jest serial?

Akcja serialu "Rooster" rozgrywa się na kampusie uniwersyteckim i opowiada historię skomplikowanej relacji ojca (Steve Carrell) z córką (Charly Clive).

Pisarz Greg Russo (Steve Carell) odwiedza kampus Ludlow, aby wygłosić gościnny wykład. Przy okazji odwiedza pracującą tam córkę (Charly Clive), której małżeństwo z innym wykładowcą przeżywa poważny kryzys. Greg zupełnie niespodziewanie dostaje nietypową propozycję...

Kto występuje w serialu?

Wśród obsady oprócz Steve'a Carrella i Charly Clive zobaczymy Danielle Deadwyler, Phila Dinstera, Johna C. McGinleya oraz Lauren Tsai.

Kto stoi za serialem?

"Rooster" został wyprodukowany przez Warner Bros. Television. Bill Lawrence ("Ted Lasso") oraz Matt Tarses ("Hoży doktorzy") są showrunnerami oraz producentami wykonawczymi serii. Odtwórca głównej roli Steve Carell jest także producentem wykonawczym serialu.

W grupie producentów wykonawczych znaleźli się również Jeff Ingold i Liza Katzer z ramienia Doozer, a także Matt Tarses, Jonathan Krisel, Barbie Adler, Annie Mebane, David Stassen oraz Anthony King.