Hitowy polski film po raz pierwszy w telewizji. Do kin przyciągnął milion widzów

Film "100 dni do matury" zostanie wyemitowany już dziś, w piątek, 15 maja o godz. 20:00 na antenie TVN. O tej samej godzinie pojawi się również w Playerze.

O czym jest film?

Co zrobić, kiedy nie chcesz, żeby wszystko się skończyło? Bohater filmu "100 dni do matury" ma na to plan – i jest on równie szalony, co odważny. Zamiast pogodzić się z końcem liceum i rozpadem paczki, postanawia zatrzymać czas. Jego pomysł? Włamać się do systemu Ministerstwa Edukacji i doprowadzić do unieważnienia matur, by wszyscy mogli zostać w tej samej klasie jeszcze jeden rok. Na drodze do realizacji tego planu pojawiają się kolejne wyzwania, przeszkody i nieoczekiwane zwroty akcji.

Milion widzów w kinach

Film, który zgromadził ponad milion widzów w kinach, szybko stał się jednym z najgłośniejszych tytułów młodzieżowych. Po sukcesie frekwencyjnym teraz trafia do szerokiej publiczności telewizyjnej.

Kino generacji Z

"100 dni do matury" to produkcja tworzona przez i dla młodego pokolenia – zarówno w warstwie tematu, jak i obsady. Na ekranie pojawiają się popularni twórcy internetowi związani ze środowiskiem Genzie i Ekipy Friza, którzy nadają historii autentyczność i energię bliską współczesnym widzom.

Odstresowanie na czas matur

Premiera przypada na czas matur – ale zamiast dokładać stresu, film oferuje ponad 110 minut czystej rozrywki i dystansu. To lekka, angażująca opowieść o przyjaźni, zmianie i potrzebie zatrzymania tego, co najważniejsze – choćby na chwilę.

To dopiero początek

Sukces pierwszej części sprawił, że już powstaje kontynuacja, której premiera planowana jest na jesień 2026 roku. Emisja w TVN to zatem najlepszy moment, by przypomnieć sobie fenomen filmu i wrócić do historii, od której wszystko się zaczęło.