"Najlepszy film XXI wieku" zniknął z popularnej platformy. Zostało już tylko jedno miejsce

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 17:00
"Interstellar"/Materiały prasowe
"Interstellar" w momencie premiery podzielił krytyków, ale zachwyceni widzowie obwołali go nie tylko jednym z najlepszych filmów science fiction ostatnich lat, lecz nawet "najlepszym filmem XXI wieku". To także bez wątpienia najbardziej osobisty film Christophera Nolana. Do niedawna dzieło było dostępne dla abonentów platform streamingowych Netflix i Prime Video, ale to się zmieniło.

"Interstellar" od września ubiegłego roku był dostępny nie tylko w wypożyczalniach VOD, ale również na platformach Netflix i Prime Video. Ten ostatni serwis stracił jednak licencję na tytuł. Co za tym idzie, dzieło jest dostępne w opcji abonamentowej wyłącznie na Netflixie.

O czym jest "Interstellar"?

Film oparty jest na teorii naukowej opracowanej przez fizyka z Caltech Kipa Thorne'a.

To historia grupy badaczy, którzy dzięki nowo odkrytemu tunelowi czasoprzestrzennemu pokonują granice do tej pory przekraczające ludzkie możliwości podróżowania w innym wymiarze.

Akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Ziemia jest sukcesywnie niszczona przez klęski suszy, a ludziom grozi wyginięcie. Nieoczekiwanie naukowcy odkrywają możliwość podróżowania poza granice Układu Słonecznego. Grupa astronautów wyrusza w najważniejszą w dziejach ludzkości podróż – muszą znaleźć miejsce, gdzie nasz gatunek będzie mógł przetrwać. Na czele załogi staje Cooper (Matthew McConaughey), były pilot NASA, który obecnie zajmuje się uprawą roli.

Kto stoi za filmem "Interstellar"?

"Interstellar" wyreżyserował Christopher Nolan ("Incepcja", "Oppenheimer"), który napisał scenariusz wspólnie ze swoim bratem Jonathanem Nolanem ("Westworld", "Fallout").

W gwiazdorskiej obsadzie poza McConaugheyem znaleźli się Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Ellen Burstyn, Mackenzie Foy, John Lithgow, Timothée Chalamet, David Oyelowo, Casey Affleck, Topher Grace i Matt Damon.

Najbardziej wzruszająca scena

Scena, w której Cooper grany przez McConaugheya ogląda wewnątrz statku kosmicznego wiadomości wideo od swoich dzieci i zanosi się płaczem, w wielu rankingach jest uznawana za jedną z najbardziej wzruszających scen w historii kina.

Film został nagrodzony Oscarem za efekty specjalne i okupuje obecnie 19. pozycję w rankingu 250 najlepszych filmów wszech czasów serwisu IMDB.

