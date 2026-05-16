Arcydzieło literatury światowej w nowej adaptacji. Tym razem to serial

Serial "Na Wschód od Edenu" pojawi się już wkrótce na platformie Netflix.

Antybohaterka na pierwszym planie

Nowa interpretacja arcydzieła Johna Steinbecka opowiada wielopokoleniową sagę rodziny Trasków, kierując szczególną uwagę na jej niezapomnianą antybohaterkę, Cathy Ames.

W filmie Kazana głównym bohaterem był Caleb Trask (James Dean), dorastający w cieniu brata Arona. Niedoceniany chłopak postanawia odszukać matkę Kate (Cathy), nie wierząc, że nie żyje. W końcu odnajduje ją w sąsiednim mieście, gdzie prowadzi dom publiczny. Mimo to Cal nawiązuje z nią kontakt. Kobieta prosi go, by nie wspominał o niej bratu. W międzyczasie ojciec traci majątek, przeprowadzając nieudaną transakcję. Cal, chce pomóc ojcu, zarabiając sporą kwotę pieniędzy na handlu fasolą. Niestety, ojciec nie docenia jego starań. Rozgoryczony chłopak postanawia się zemścić.

Florence Pugh i reszta obsady serialu

W Cathy Ames, za rolę której Jo Van Fleet z filmu Kazana otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej, wciela się tym razem jedna najbardziej cenionych aktorek młodego pokolenia – Florence Pugh ("Midsommar. W biały dzień", "Lady M.", "Małe kobietki"). Partnerować jej będą Mike Faist ("Challengers", "Motocykliści", "West Side Story"), Ciarán Hinds ("Belfast", "Kobieta w czerni", "Szpieg"), Hoon Lee ("Wojownik", "Banshee", "Bosch"), Martha Plimpton ("Goonies", "Wybrzeżne moskitów", "Piękne dziewczyny"), Christopher Abbott ("Testament Ann Lee", "To przychodzi po zmroku", "Biedne istoty"), Joseph Zada ("Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek", "Byliśmy łgarzami"), Tracy Letts ("Lady Bird", "Małe kobietki", "Le Mans '66") i Joe Anders ("1917", "Lee. Na własne oczy", "Żegnaj, June").

Wnuczka w butach dziadka

Co ciekawe, nowej adaptacji książki Elii Kazana podjęła się wnuczka legendarnego twórcy – aktorka i scenarzystka Zoe Kazan ("Ruby Sparks", "Kraina wielkiego nieba"). Za kamerą siedmioodcinkowego serialu stanęli Garth Davis ("Lion. Droga do domu", "Tajemnice Laketop", "Foe") i Laure de Clermont-Tonnerre ("Mustang", "Kochanek Lady Chatterley", "Mrs. America").