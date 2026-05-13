Kultowy serial powrócił i zaskoczył. To przedostatni odcinek

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 10:00
Sarah Chalke w serialu "Hoży doktorzy: powrót"/© Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved
Nawet najwierniejsi fani powątpiewali już, że to jeszcze kiedykolwiek nastąpi. A jednak! Kultowy sitcom medyczny "Hoży doktorzy" powrócił z premierowym, dziesiątym sezonem po siedemnastu latach od premiery sezonu dziewiątego w 2009 roku. Gdzie można oglądać ósmy odcinek produkcji zatytułowanej po prostu "Hoży doktorzy: powrót"?

Ósmy odcinek serialu "Hoży doktorzy: Powrót", czyli po prostu dziesiątego sezonu kultowego sitcomu, zadebiutował w Polsce na platformie Disney+ dziś, 13 maja. Nowe odcinki są udostępniane w serwisie co tydzień. Dziesiąty sezon liczy dziewięć odcinków, zatem za tydzień nastąpi wielki finał.

Spektakularne wyniki

Nowy-stary serial od premiery notuje spektakularne wyniki oglądalności. Zachwyceni są również krytycy – według danych z portalu Rotten Tomatoes aż 90 proc. z nich ocenia powrót produkcji pozytywnie. Mało kto spodziewał się takich rezultatów.

O czym opowiada serial?

J.D. i Turk po długiej przerwie ponownie zakładają fartuchy i stają ramię w ramię na sali operacyjnej. Choć przez lata medyczny świat się zmienił, a korytarze Szpitala Świętego Serca wypełnili nowi stażyści i lekarze, ich kumpelska więź przetrwała próbę czasu. Starzy i nowi bohaterowie przemierzają szpitalne korytarze, a na ich drodze nie brakuje śmiechu, wzruszeń i niespodzianek.

Kto występuje w serialu?

W serialu występują Zach Braff jako John "J.D." Dorian, Donald Faison jako Christopher Turk oraz Sarah Chalke jako Elliot Reid. Inni członkowie oryginalnej obsady, Judy Reyes i John C. McGinley, wystąpią gościnnie odpowiednio jako Carla i dr Perry Cox.

W rolach gościnnych pojawią się również Vanessa Bayer, Joel Kim Booster, Ava Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Phill Lewis, Robert Maschio, X Mayo, Layla Mohammadi, Amanda Morrow oraz Michael James Scott.

Kto stoi za serialem?

Twórca oryginalnej serii, Bill Lawrence (Doozer Productions), powraca jako producent wykonawczy. Funkcję tę pełnią również Jeff Ingold i Liza Katzer z Doozer Productions. Zach Braff, Donald Faison oraz Sarah Chalke, oprócz ponownego wcielenia się w swoje role także pełnią funkcję producentów wykonawczych. Showrunnerką i producentką wykonawczą jest Aseem Batra, a grono producentów wykonawczych uzupełnia Randall Winston. Serial powstał na zlecenie 20th Television, część Disney Television Studios.

