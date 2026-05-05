Dziennik Gazeta Prawana logo

Anna Dymna grała w kultowym "Znachorze". Co mówi o nowej wersji?

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
dzisiaj, 12:12
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Dymna
Anna Dymna grała w kultowym "Znachorze". Co mówi o nowej wersji?/AKPA
Rola Marysi w filmie "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana przyniosła jej ogromną popularność. Anna Dymna w najnowszym wywiadzie została zapytana o nową odsłonę "Znachora" z 2023 roku. Aktorka wyznała, że widziała ją tylko raz. Jak podobał a jej się wersja wyprodukowana przez Netflix?

Anna Dymna była gwiazdą kultowego "Znachora"

Anna Dymna jest jedną z najbardziej znanych i popularnych aktorek w Polsce. Na swoi koncie ma wiele ról teatralnych i filmowych. W pamięci widzów zapisała się szczególnie jedną z nich. To Marysia Wilczurówna, którą aktorka zagrała w kultowym "Znachorze" z 1981 roku.

Jerzy Hoffman ostro o nowym "Znachorze". Mówi o "oddaniu sprawy do sądu"
Jerzy Hoffman ostro o nowym "Znachorze". Mówi o "oddaniu sprawy do sądu"

Film wyreżyserował Jerzy Hoffman a oprócz Anny Dymnej zagrali w nim m.in. Jerzy Bińczycki, Tomasz Stockinger, Artur Barciś, Bożena Dykiel oraz Bernard Ładysz. Kultowa produkcja czasów PRL w 2023 roku doczekała się nowej wersji. W filmie wyprodukowanym dla Netflixa, który wyreżyserował Michał Gazda w rolę profesora Wilczura wcielił się Leszek Lichota. Marysię zagrała z kolei Maria Kowalska.

Anna Dymna o nowym "Znachorze"

W najnowszym wywiadzie, którego Anna Dymna udzieliła Kubie Wojewódzkiemu i Piotrowi Kędzierskiemu aktorka została zapytana o to, co uważa o nowej wersji filmu. Który aktor jej zdaniem wypadł lepiej w tytułowej roli? Jerzy Bińczycki czy Leszek Lichota?

Aktorka wprost powiedziała, że "kocha Bińczyckiego", bo pracowała z nim całe życie w teatrze. To był mój tato, mój brat, mój kochanek, mój mąż. To był mój przyjaciel. Wszystko był. Wielki aktor, wspaniały. Tak że o Jurku mogę mówić, a o Lichocie nie mogę, bo go nie znam, ale bardzo mi się podobał w tej roli - powiedziała Anna Dymna.

Jak Anna Dymna oceniła "nową Marysię"?

Aktorka wypowiedziała się również na temat Marii Kowalskiej, która w nowej wersji wcieliła się w postać graną przez nią 40 lat wcześniej. Ona w ogóle grała co innego niż ja. (...) Ja grałam słodką Marysię z bajki. Taką, która tatusia zgubiła i go znalazła, i się cieszyła. I wszyscy płaczą, i się cieszą. I ja też - powiedziała Dymna.

Wyznała, że gdy nowa wersja weszła do kin, otrzymywała wiele telefonów od dziennikarzy, którzy jak stwierdziła, oczekiwali, że skrytykuje nową wersję "Znachora". Miałam ogromny problem, jak był ten nowy "Znachor", bo cały czas dzwonili do mnie dziennikarze z nadzieją, że "opluję" kogoś - opowiadała.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Netflixpolski filmfilmznachor
Powiązane
Znachor
"Proszę państwa, Wysoki Sądzie...". QUIZ o "Znachorze". Pamiętasz tę kultową produkcję PRL?
Znachor
"To jest profesor Rafał Wilczur". QUIZ o kultowym filmie "Znachor". Pamiętasz tę produkcję PRL?
Znachor
"To jest profesor Rafał Wilczur". QUIZ o "Znachorze". Pamiętasz ten kultowy film PRL?
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraAnna Dymna grała w kultowym "Znachorze". Co mówi o nowej wersji? »
Zobacz
|
Srebrny samochód na nowoczesnej linii diagnostycznej w stacji kontroli pojazdów (SKP) podczas badania hamulców i emisji spalin. Przygotowania do reformy badań technicznych 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Drożej i trudniej. Oto nowe kwoty dla kierowców
Nowy Lexus RZ 550e F SPORT
Oto nowy Lexus zamiast NX. Pod maską rewolucja. Jaka cena?
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj