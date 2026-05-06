Dziennik Gazeta Prawana logo

To jeden z najlepszych seriali roku. Ekranizacja światowego bestsellera hitem

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 07:00
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Lucy Halliday w serialu "Testamenty"
Lucy Halliday w serialu "Testamenty"/Materiały prasowe
To był najbardziej wyczekiwany serial 2026 roku. Właśnie nastąpiła premiera siódmego odcinka bestsellerowej adaptacji powieści kanadyjskiej pisarki Margaret Artwood "Testamenty". Serialowy sequel "Opowieści podręcznej" przedstawia dramatyczną opowieść o dojrzewaniu, śledząc losy uciemiężonych nastolatek w Gileadzie. Gdzie można oglądać nowy serial?

Serial "Testamenty" pojawił się 8 kwietnia na platformie Disney+. Na start udostępnione zostały trzy odcinki, dziś, 6 maja, pojawił się odcinek siódmy, a kolejne z dziesięciu odcinków będą trafiać na platformę co tydzień.

Nowy serial hitem

Prequel "Opowieści podręcznej" okazał się hitem. O serialu jest bardzo głośno szczególnie na Zachodzie, ale i na polskiej platformie Disney+ produkcja od razu zameldowała się na podium najpopularniejszych seriali. Na portalu Rotten Tomatoes "Testamenty" ocenia pozytywnie 89 proc. krytyków.

O czym jest serial?

Kilka lat po wydarzeniach z "Opowieści podręcznej" akcja przenosi widzów do dystopijnej teokracji Gilead. Serial przedstawia losy dwóch nastolatek – posłusznej i pobożnej Agnes oraz Daisy, nowo przybyłej konwertytki spoza granic Gileadu. Poruszając się po zdobionych korytarzach elitarnej szkoły przygotowawczej dla przyszłych żon, Agnes i Daisy muszą stawić czoła surowym zasadom. W szkole Ciotki Lydii posłuszeństwa wymaga się bowiem bezwzględnie i tłumaczy je boskim prawem. Mimo to więź nastolatek staje się katalizatorem, który wywróci ich przeszłość, teraźniejszość i przyszłość do góry nogami. W obliczu narzucanych małżeństw i życia w całkowitym podporządkowaniu, nastolatki będą zmuszone szukać sojuszników, by zawalczyć o swoją wolność.

Kto występuje w serialu?

W serialu główne role grają Chase Infiniti ("Jedna bitwa po drugiej", "Uznany za niewinnego"), Lucy Halliday ("Blue Jean") i Ann Dowd ("Odkupienie", "Dziedzictwo. Hereditary", "Powrót do Garden State"), a partnerują  im Mabel Li ("Safe Home"), Amy Seimetz ("Zabójczy upał", "Smętarz dla zwierzaków", "Dziewczyna z doświadczeniem"), Brad Alexander ("Lynley", "Spod powierzchni", "Ty"), Rowan Blanchard ("Pułapka czasu", "Snowpiercer", "Poker Face"), Mattea Conforti ("Wszyscy święci New Jersey", "Dozorca", "Gotham"), Zarrin Darnell-Martin ("Ginny i Georgia", "Szaleństwo", "Spotlight"), Eva Foote ("Detektyw Murdoch"), Isolde Ardies ("Detektyw Murdoch", "Na marginesie"), Shechinah Mpumlwana ("Dziewczyna na medal", "Historie z dreszczykiem", "Nowe gliny"), Birva Pandya ("Nowe życie", "The Umbrella Academy", "Detektyw Murdoch") oraz Kira Guloien ("Głosy kobiet", "Detektyw Murdoch", "Star Trek: Nieznane nowe światy").

Kto stoi za serialem?

Serial został stworzony przez showrunnera i producenta wykonawczego Bruce'a Millera ("Opowieść podręcznej"), a producentami wykonawczymi są gwiazda "Opowieści podręcznej" Elisabeth Moss, Warren Littlefield, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears oraz Mike Barker, który wyreżyserował także pierwsze trzy odcinki. "Testamenty" są produkcją MGM Television.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: nowy serialdisney+opowieść podręcznejtestamenty
Powiązane
"Wojna zastępcza"
"Antypolski" serial pod ostrzałem. TVP odpowiada na zarzuty wojskowego
"Outlander"
Tego jeszcze nie grali. Kultowy serial w wersji koncertowej zadebiutuje w Polsce
Piotr Stramowski i Zofia Jastrzębska w filmie "Przepis na Święta"
"Listy do M." zyskały konkurencję. Ta komedia świąteczna to murowany hit
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTo jeden z najlepszych seriali roku. Ekranizacja światowego bestsellera hitem »
Zobacz
|
Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Czym podlewać, aby pięknie rósł?
Wlej 1 szklankę, a skrzydłokwiat wypuści mnóstwo kwiatów i odzyska piękny kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze. Jest od tego przycisk
imię PRL
To imię biło rekordy popularności w PRL. Powstało przez literówkę
Nowa Skoda Fabia 130 Sport wnętrze kierownica zegary
Oto nowa Skoda za 73 150 zł. Jest oszczędna i wygodna
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj