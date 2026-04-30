16-latek stworzył internetowy serial wyświetlony 100 milionów razy. Teraz dostajemy film kinowy

Piotr Kozłowski
41 minut temu
Renate Reinsve w horrorze "Backrooms. Bez wyjścia"/Materiały prasowe
"Backrooms" to jeden z największych fenomenów internetu: seria filmów grozy autorstwa Kane'a Parsonsa została obejrzana ponad 100 milionów razy. Teraz w formie pełnego metrażu wkracza na wielki ekran. W rolach głównych występują nominowani do Oscara Chiwetel Ejiofor i Renate Reinsve. Kiedy premiera horroru "Backrooms. Bez wyjścia"?

Horror "Backrooms. Bez wyjścia" trafi do polskich kin już 5 czerwca.

Kultowa creepypasta

Film rozwija mit zapoczątkowany na forum 4chan, gdzie w 2019 roku anonimowy post z niepozornym zdjęciem żółtawego biura zapoczątkował jedną z największych creepypast w historii sieci. Koncepcja była prosta i przerażająca: jeśli "wypadniesz z rzeczywistości", trafisz do nieskończonego labiryntu identycznych pomieszczeń, tzw. Backrooms. Zjawisko eksplodowało na Reddit, gdzie społeczność zaczęła budować całe uniwersum: poziomy Backrooms, klasy zagrożeń, byty czające się w jarzeniowym półmroku, a nawet fikcyjne raporty badawcze stylizowane na dokumenty rządowe. Subreddit r/Backrooms stał się jednym z najbardziej kreatywnych i zaangażowanych zakątków horrorowej części Internetu.

Z Reddita do mainstreamu

I tak oto dziś mit, który przez lata straszył użytkowników forów i TikToka, wchodzi na wielki ekran. "Backrooms. Bez wyjścia" wyreżyserował Kane Parsons, a jego pseudonim to... Kane Pixels. Tak, to on w wieku 16 lat stworzył serię tych internetowych filmów grozy, jest więc – zdaniem fanów – idealny do tego projektu. Zwiastun zapowiada klaustrofobiczny, paranoiczny horror science fiction z nieskończonymi korytarzami, migającym światłem jarzeniówek i poczuciem absolutnej izolacji. Twórcy podkręcają napięcie sugestią, że Backrooms to nie tylko miejsce, ale system, żyjąca struktura, która obserwuje tych, którzy się w niej znaleźli.

Scenariusz na podstawie internetowego serialu Parsonsa stworzył profesjonalista Will Soodik ("Westworld", "Ash kontra martwe zło", "Prawdziwa historia Borgiów", "Homeland").

Film ma ogromny potencjał, by stać się wydarzeniem sezonu. Fani z Reddita porównują skalę oczekiwań do premier najgłośniejszych horrorów ostatnich lat, a hasło "we fell out of reality" wraca w komentarzach jak mantra. Jest na co czekać, bo Backrooms opuszcza mroczne zakamarki forów i wchodzi do mainstreamu z potężnym zapleczem fanów.

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych występują  Chiwetel Ejiofor ("Zniewolony. 12 Years a Slave", "Bridget Jones: Szalejąc za facetem", "Życie Chucka", "Venom 3: Ostatni taniec", "Marsjanin", "Doktor Strange") i Renate Reinsve ("Najgorszy człowiek na świecie", "Wartość sentymentalna", "Inny człowiek", "Uznany za niewinnego", "Nieumarli", "Armand"), a partnerują  im Lukita Maxwell ("Terapia bez trzymanki", "Ona słucha") i Finn Bennett ("Wojna", "Detektyw", Naznaczona", "Rycerz Siedmiu Królestw".

O czym jest film?

Film wbrew pozorom ma fabułę. Clark w piwnicy swojego sklepu odkrywa portal prowadzący do niepokojącego, pozornie pustego labiryntu niekończących się korytarzy. Gdy mówi o tym swojej terapeutce, ta podejrzewa, że są to wizje zwiastujące nasilenie problemów psychicznych Clarka. Gdy jednak pacjent nie pojawia się na kolejnych sesjach, kobieta próbuje rozwikłać zagadkę jego zniknięcia i zagłębia się w świat, w którym czas się rozmywa, przestrzeń zmienia kształty, a coś nieludzkiego czai się poza zasięgiem wzroku.

Tematy: horrorChiwetel EjioforRenate ReinsveBackrooms
Powiązane
Michelle Pfeiffer jako Stacy Clyburn i Beau Garett jako Abigail Reese w serialu "Madison"
Serialowy hit powróci jeszcze nie raz. Co najmniej dwa kolejne sezony pewne
Sebastian Stankiewicz w filmie "Spiritus Sanctus"
Polski film doceniony na świecie. To historia "papieskiej" prohibicji pod koniec lat 90.
Matt Smith i Emma D'Arcy w trzecim sezonie serialu "Ród Smoka"
Jeden z najlepszych seriali dekady wraca. "Rozgrzeje widzów do czerwoności"
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Wchodzi nowe obowiązkowe wyposażenie samochodu. Rząd zdecydował, oto zmiany
Dorodna sadzonka pomidora
Co zrobić żeby sadzonki pomidorów były grubsze? Naturalna odżywka na grube łodygi sadzonek pomidorów
Badanie techniczne samochodu Volkswagen Touran w stacji kontroli pojazdów
Wchodzi nowe badanie auta. W 2026 diagnosta sprawdzi jedną rzecz i żegnaj dowód rejestracyjny
Policja kontroluje kierowców samochodów ciężarowych, ciężarówka, TIR
Od 30 kwietnia nie trzeba będzie wyprzedzać. Oto zmiany dla kierowców
Zalej to wodą i pij przed śniadaniem. Płaski brzuch i zastrzyk energii gwarantowane
Zalej to wodą i pij przed śniadaniem. Płaski brzuch i zastrzyk energii gwarantowane
