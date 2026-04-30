Nadchodzi bardzo prowokacyjny film. "Bezlitośnie obnaża to, o czym boimy się mówić głośno"

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 12:00
Olivia Wilde w filmie "Zaproszenie"
Olivia Wilde w filmie "Zaproszenie"
W polskich kinach jeszcze w tym roku pojawi się "Zaproszenie", czyli film, który zaczyna się jak niewinna kolacja, a kończy jako emocjonalny rollercoaster. Za kamerą stanęła Olivia Wilde, twórczyni głośnego "Nie martw się, kochanie", która tym razem, jak przekonuje dystrybutor, serwuje widzom historię jeszcze bardziej prowokacyjną, odważną i... niebezpiecznie bliską prawdy. Kiedy premiera komediowego thrillera?

"Zaproszenie" trafi do polskich kin 3 lipca.

Bezlitosny film

To nie jest kolejna "komedia o związkach". To film, który bezlitośnie obnaża to, o czym pary boją się mówić głośno. Bo co się stanie, gdy rutyna spotka pokusę?

Joe i Angela są małżeństwem z kilkunastoletnim stażem. Z pozoru ich związek wydaje się wręcz wzorcowy: zgodne, spokojne życie w porządnej dzielnicy, udane dziecko, niezły status materialny. Jednak pod powierzchnią kryją się wzajemne pretensje, drobne konflikty, a przede wszystkim nuda i rutyna. Gdy pewnego wieczoru Joe i Angela zapraszają na kolację parę tajemniczych sąsiadów, swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna zmieniać się w pełną dwuznaczności grę. To, co dotąd skrywane, wychodzi na jaw, a niewypowiedziane pragnienia ducha i ciała zaczynają nabierać niebezpiecznie realnych kształtów. Czy obie pary pójdą dziś spać we własnych łóżkach?

Owacja na stojąco

"Zaproszenie" balansuje na granicy komedii i emocjonalnego thrillera – z odważnym humorem, napięciem i gorzką refleksją o tym, czym naprawdę jest współczesny związek.

Film miał swoją premierę na ostatnim Sundance Film Festival, gdzie został przyjęty owacją na stojąco. Po festiwalowym pokazie dziennikarz Variety dowodził z entuzjazmem: (Ten film) jest taki, jak byśmy oglądali "Kto się boi Virginii Woolf?" przerobione przez Woody'ego Allena na "Mężów i żony".

Inni krytycy też nie mieli wątpliwości. "Wyrafinowany, błyskotliwy, uwodzicielski i obłędnie zabawny film" – pisał "New York Post". Wtórował mu "Guardian": "Długo oczekiwane zaproszenie do naprawdę inteligentnej komedii dla dorosłych".

W opiniotwórczym serwisie Rotten Tomatoes film zebrał ponad 90 proc. pozytywnych recenzji.

Kto występuje w filmie?

Główne role grają Olivia Wilde ("Tron: Dziedzictwo", "Kowboje i obcy", "Dr House", "Studio", "Kochajmy się od święta", "Vinyl", "Wyścig"), Seth Rogen ("Studio", "Sąsiedzi", "Niedobrani", "To już jest koniec", "Fabelmanowie", "Wywiad ze słońcem narodu", "Pół na pół", "Supersamiec", "Donnie Darko"), Penelope Cruz ("Vicky Cristina Barcelona", "Vanilla Sky", "Volver", "Ból i blask", "Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach", "Wszystko o mojej matce") i Edward Norton ("Podziemny krąg", "Lęk pierwotny", "Birdman", "Więzień nienawiści", "Kompletnie nieznany", "Iluzjonista", "25. godzina", "Hazardziści").

Kto stoi za filmem?

Olivia Wilde ("Nie martw się, kochanie", "Szkoła melanżu") jest również reżyserką filmu, do którego scenariusz napisali Will McCormack i Rashida Jones ("Celeste i Jesse: Na zawsze razem") na podstawie hiszpańskiej komedii "Sentimental" Cesca Gaya.

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNadchodzi bardzo prowokacyjny film. "Bezlitośnie obnaża to, o czym boimy się mówić głośno" »
Zobacz
|
