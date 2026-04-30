Nowy polski film religijny przyciągnął tysiące widzów. "Trudno o lepszy czas"

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 11:00
"Maryja. Matka Papieża"
Nowy film "Maryja. Matka Papieża" w reżyserii Jana Sobierajskiego notuje świetne wyniki frekwencyjne w polskich kinach. Produkcję obejrzało już blisko 40 tysięcy widzów, a tytuł wciąż utrzymuje się w repertuarze ponad 160 kin w całym kraju. Obecnie dzieło zajmuje już szóste miejsce w polskim box offisie.

Film "Maryja. Matka Papieża" można oglądać w polskich kinach od 17 kwietnia.

Jeden z najbardziej oczekiwanych filmów

Obraz trafił do ponad 160 kin w całej Polsce. Już na etapie debiutu produkcja zyskała status jednej z najbardziej oczekiwanych premier w segmencie filmów o tematyce religijnej. "Tak szeroka dystrybucja stanowi wyraźny sygnał rosnącego zapotrzebowania na tego typu treści" – zauważał dystrybutor.

Rafael Film konsekwentnie rozwija segment filmów religijnych w Polsce. Największym sukcesem ostatnich miesięcy pozostaje "Najświętsze Serce". W dorobku dystrybutora znajdują się również takie tytuły jak poświęcony również Janowi Pawłowi II "21.37", a także "Triumf Serca", które spotkały się z dużym zainteresowaniem publiczności.

O czym jest film "Maryja. Matka Papieża"?

"Maryja. Matka Papieża" podejmuje temat obecności Matki Bożej w życiu Jana Pawła II oraz jej znaczenia w codziennej wierze. Obraz łączy wymiar duchowej refleksji z przystępną narracją, trafiając zarówno do osób głęboko wierzących, jak i tych, którzy poszukują odpowiedzi na pytania o sens życia i wiarę.

Film ukazuje mistyczną więź między papieżem a Maryją jako relację żywą i osobistą – nie tylko wyrażoną w papieskim "Totus Tuus", lecz obecną w kluczowych momentach życia i pontyfikatu. Istotnym elementem narracji jest wątek objawień fatimskich oraz ujawnionej przez papieża tajemnicy, odnoszącej się do duchowych wyzwań współczesnego świata.

Zdjęcia we Włoszech i w Polsce

Zdjęcia realizowano w miejscach szczególnie związanych z duchową drogą papieża i kultem maryjnym, m.in. w Fatimie, Watykanie, Rzymie, a także w Polsce – w Gietrzwałdzie, Częstochowie, Wadowicach i Ossowie. Produkcja przypomina również o znaczeniu Ślubów Jasnogórskich oraz o głęboko zakorzenionej w polskiej tradycji maryjności.

W filmie występują eksperci, rektorzy sanktuariów oraz osoby z najbliższego otoczenia papieża. Wykorzystanie materiałów archiwalnych, wspartych nowoczesnymi technologiami, oraz realizacja obrazu przy użyciu zaawansowanych obiektywów przekładają się na wysoką jakość przekazu – zapewniał Rafael Film.

"Maryja. Matka Papieża" to opowieść o relacji, która była fundamentem życia i duchowości Jana Pawła II – oraz zaproszenie do refleksji nad rolą Maryi jako Matki, przewodniczki i źródła nadziei dla współczesnego człowieka – podkreślał dystrybutor.

"Trudno o lepszy czas"

Dystrybutor zwraca uwagę, że film może wcale nie wytracić  zainteresowania widzów w maju, czyli miesiącu tradycyjnie poświęconym Maryi, który dla Polaków wiąże się również z ważnymi rocznicami dotyczącymi Jana Pawła II: beatyfikacją (1 maja), zamachem na jego życie (13 maja) oraz rocznicą urodzin (18 maja).

Film spotyka się z pozytywnym odbiorem wśród ludzi kultury. Marcin Kwaśny, znany m.in. z filmu "Triumf serca", zwraca uwagę na jego przesłanie: Zachęcam, aby pójść na film, który opowiada o naszym papieżu Janie Pawle II i jego niezwykłej relacji z najbardziej wpływową kobietą świata, Maryją, która jest naszą matką.

Z kolei dziennikarka Anna Krajkowska podkreśla głębię produkcji: To produkcja gęsta od treści i unikająca powierzchowności. Trafia do kin w momencie nieprzypadkowym, tuż po Wielkanocy i przed majem, miesiącem szczególnie związanym z Maryją. I trudno o lepszy czas na taki film.

Również krytycy zauważają aktualność tematu. Krzysztof Karnkowski wskazuje, że film potrzebny na ten czas: "Tematyka filmu jest ważna również w dzisiejszych czasach, gdy słabnie nasza duchowa łączność z dziedzictwem Jana Pawła II, a jako wspólnota stajemy się coraz bardziej zatomizowani i pogubieni".

To film pełen dobra i piękna – kwituje Rafał Patyra, dziennikarz i prezenter telewizyjny, zachęcając widzów do seansu.

