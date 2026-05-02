Polski film doceniony na świecie. Można go już oglądać na VOD

Film "Greetings from Sumatra" jest dostępny w serwisie Player.

O czym jest film?

"Greetings from Sumatra" to krótkometrażowy film fabularny z 2025 roku o popularnej dziennikarce relacjonującej światowe konflikty. Aga jeździ po całym świecie, jest blisko ludzi, których poznaje. Nie trzyma dystansu ze swoimi widzami, mówi do nich przez ekran swojego telefonu, nawet gdy grozi jej niebezpieczeństwo. Niestety, podczas jednej z jej relacji, tym razem z Indonezji, przez błąd realizatora, wychodzi na jaw jej sekret. Życie Agi zmienia się nagle, musi ratować swój wizerunek. Wydarzenia skłaniają ją do refleksji, czy jej praca jest etyczna?

Kto występuje w filmie?

W roli głównej występuje Paulina Gałązka ("Wojna zastępcza", "Dziewczyny z Dubaju", "Sami swoi. Początek"), a partnerują jej Jacek Beler ("W nich cała nadzieja", "Inni ludzie", "Pan Samochodzik i templariusze"), Anna Krotoska ("Wieża. Jasny dzień", "Absolutni debiutanci", "Lady Love"), Jakub Guszkowski ("Planeta Singli. Osiem historii", "Zima pod znakiem Wrony", "Polowanie na ćmy") oraz Anna Moskal ("Miało cię nie być", "Planeta singli", "Ukryta gra").​

Kto stoi za filmem?

Twórcami filmu są studenci Gdyńskiej Szkoły Filmowej – za reżyserię odpowiadają Karolina Fronik i Marta Kowalska, a za zdjęcia – Jakub Stolecki.

Tribeca Festival

Tribeca Festival 2026 odbędzie się w dniach od 3 do 14 czerwca. Pokazy filmu "Greetings from Sumatra" zostały zaplanowane na 4 i 13 czerwca.

Tribeca Festival to renomowane wydarzenie celebrujące storytelling we wszystkich jego formach – od filmu i telewizji, przez muzykę, podcasty i gry, po projekty immersyjne. Festiwal od lat kojarzony jest z kinem niezależnym, kreatywną ekspresją i odkrywaniem nowych, nagradzanych twórców.

Kategoria "Shorts" prezentuje odważne i wyraziste krótkie formy, realizowane przez twórców młodego pokolenia oraz uznanych filmowców, obejmując filmy fabularne, dokumentalne, animowane i eksperymentalne. Współzałożycielem i inicjatorem festiwalu jest Robert De Niro, jeden z najbardziej uznanych i wpływowych aktorów w historii światowego kina.

"Uwolnij wyobraźnię"

Film "Greetings from Sumatra" jest laureatem pierwszej edycji konkursu "Uwolnij wyobraźnię", stworzonego przez TVN Warner Bros. Discovery oraz TVN XR Studio z myślą o młodych talentach ze szkół filmowych i teatralnych. To unikalna przestrzeń twórcza, w której studenci mogą rozwijać swoje projekty w środowisku TVN XR Studio – jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie studiów XR w Europie.

TVN XR Studio

TVN XR Studio działa w oparciu o technologię rozszerzonej rzeczywistości, umożliwiając realizację zdjęć z wykorzystaniem realistycznych wirtualnych teł, reagujących w czasie rzeczywistym na ruch kamery. Dzięki technologii XR możliwe jest tworzenie złożonych światów – od kosmicznych przestrzeni, przez okręty i gęste lasy, po panoramiczne widoki z najwyższych pięter drapaczy chmur – bez konieczności realizacji zdjęć w realnych lokalizacjach czy budowy fizycznych dekoracji. Z technologii TVN XR Studio korzystały m.in. produkcje HBO Max – "Przesmyk" (reż. Jan P. Matuszyński) i "Skazana" (reż. Bartosz Konopka) – a także filmy "Lalka" (reż. Maciej Kawalski), "Drużyna (A)A" (reż. Daniel Jaroszek), "Wielka Warszawska" (reż. Bartłomiej Ignaciuk), "Dobry chłopiec" (reż. Jan Komasa), "Listy do M. Pożegnania i powroty" (reż. Łukasz Jaworski) oraz teledysk Katarzyny Nosowskiej do piosenki "Tylko to, co chcę" (reż. Jacek Kościuszko).