Wstrząsający serial kryminalny w końcu w Polsce. 100 proc. od krytyków

Pierwszy z czterech odcinków serialu "W końcu cię zabiję" będzie można oglądać dziś, 28 kwietnia, o godz. 21:00 na antenie Epic Drama.

O czym jest serial?

Wstrząsający miniserial, który od krytyków na portalu Rotten Tomatoes otrzymał pełne 100 proc. pozytywnych recenzji, opowiada prawdziwą historię Delii Balmer.

Kiedy Delia spotyka Johna Sweeneya w lokalnym pubie, wydaje się on pokrewną duszą, której szukała: nie ma pojęcia, że mężczyzna jest mordercą. Jego artystyczna, indywidualistyczna osobowość wkrótce ustępuje miejsca mroczniejszej stronie: Sweeney staje się brutalny i ostatecznie przyznaje się do zamordowania swojej byłej dziewczyny. Ta poruszająca historia, oparta na autobiografii Balmer, rzuca światło na niepowodzenia systemu prawnego w radzeniu sobie z przemocą wobec kobiet – ale ukazuje także ogromny hart ducha naprawdę niezwykłej kobiety i jej traumatyczną drogę do sprawiedliwości.

Kto występuje w serialu?

W roli głównej występuje Anna Maxwell Martin ("Zakochana Jane", "Tajemnica Filomeny", "W kręgu zbrodni"), a partnerują jej Shaun Evans ("Cashback", "Lęk", "Julia"), Kevin Doyle ("Downtown Abbey", "Vera", "Sherwood"), Amanda Wilkin ("Stacja Berlin", "Przypadek Alice", "Dziewczyna z doświadczeniem"), Gerald Tyler ("Jeden gniewny człowiek", "Zagubieni w czasie", "Mroczne materie"), Cory English ("Związek", "Koty", "Obecność 2") oraz Clare Foster ("Sojusznicy", "Miss Austen", "Lekarze").

Kto stoi za serialem?

Showrunnerem i scenarzystą serialu jest Nick Stevens ("Morderca z Pembroke", "W zasięgu wzroku"), a za kamerą stanęła Julia Ford ("Grace", "Milczący świadek", "Lekarze").