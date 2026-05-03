Dziennik Gazeta Prawana logo

Niemiec emigruje do Ameryki. Tak zaczyna się historia kultowych dżinsów i nowy serial

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 11:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Levi Strauss i materiał marzeń"
"Levi Strauss i materiał marzeń"/Materiały prasowe
Już dziś na antenie polskiej telewizji będzie można obejrzeć w całości serial historyczny "Levi Strauss i materiał marzeń" opowiadający niezwykle ciekawą historię twórcy kultowych dżinsów. Opowieść zaczyna się w momencie, gdy młody Niemiec emigruje do Ameryki. Co wydarzy się dalej? Gdzie będzie można to oglądać?

Wszystkie cztery odcinki serialu "Levi Strauss i materiał marzeń" będzie można oglądać od dziś, 3 maja, od godziny 18:00 na antenie Romance TV.

Serial o dżinsach i Ameryce

Serial historyczny "Levi Strauss i materiał marzeń" to intrygująca opowieść o tym, jak powstały kultowe dżinsy. Od ich początków w czasach gorączki złota po czasy, kiedy stały się symbolem wolności i przebudzenia. Widzowie zobaczą nie tylko, jak słynne spodnie podbijały świat. Poznamy też Amerykę, która jako kraj nieograniczonych możliwości stała się wówczas na mapie świata wymarzonym miejscem, do którego przybyć starali się ludzie z całego globu.

W roku 1850 24-letni Niemiec Levi Strauss emigruje do Ameryki. Chciałby zamieszkać ze swoją siostrą Fanny w Nowym Jorku. Tam jako handlarze tekstyliów pracują jego przyrodni bracia. Na pokładzie statku Levi zawiera znajomość z pochodzącym z Rygi krawcem, Jacobem Daviesem.

A to tylko początek historia Leviego, który dzięki podejmowaniu ryzyka i swojemu uporowi stworzył spodnie, które początkowo miały służyć robotnikom do pracy, a stały się światowym fenomenem.

Kto występuje w serialu?

W roli głównej występuje Vincent Redetzki ("Wilki z Berlina", "Kleo", "Lato w Berlinie"), a partnerują mu Lea van Acken ("Dziennik Anny Frank", "Dark", "Wyspa"), Niels Bormann ("Miejsce zbrodni", "W powietrzu", "Toni Erdmann") i Alessandro Schuster ("Zbrodnie na wybrzeżu", "Miejsce zbrodni", "Okręt").

Kto stoi za serialem?

Serial wyreżyserowała Neele Leana Vollmar ("Rico, Oskar i głębocienie", "Wesele w Campobello") według scenariusza, który napisała razem z Robertem Krause'em ("Sisi", "Godność", "Mit Karola Wielkiego").

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: serialRomance TVniemiecki serialdżinsy
Powiązane
"Wojna zastępcza"
Wojskowy wściekły na "antypolski" serial. "Reżyser studiował w Moskwie, to jest sprawa dla ABW"
Joanna Kulig w serialu "Proud"
Nowy polski serial podbił świat. Tych informacji wypatrywano
"Save Me"
Światowy hit serialowy wreszcie w Polsce. To adaptacja bestsellerowego kryminału
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiemiec emigruje do Ameryki. Tak zaczyna się historia kultowych dżinsów i nowy serial »
Zobacz
|
Prl
Znajdowały się w wielu domach. Te filiżanki z PRL są warte ponad 8 tys. zł [FOTO]
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania sprawi, że anturium przepięknie obsypie się kwiatami
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania anturium sprawi, że roślina obsypie się przepięknymi kwiatami
Maria Kownacka
Jej książka od lat jest szkolną lekturą. Przetłumaczono ją nawet na turkmeński
Srebrny samochód na nowoczesnej linii diagnostycznej w stacji kontroli pojazdów (SKP) podczas badania hamulców i emisji spalin. Przygotowania do reformy badań technicznych 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Drożej i trudniej. Oto nowe kwoty dla kierowców
Nowa Skoda Elroq RS
Polacy kupują 258 aut dziennie. Nowa Skoda ośmiesza cenniki konkurencji
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
25 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny poniedziałek dla kierowców
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj