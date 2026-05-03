Niemiec emigruje do Ameryki. Tak zaczyna się historia kultowych dżinsów i nowy serial

Wszystkie cztery odcinki serialu "Levi Strauss i materiał marzeń" będzie można oglądać od dziś, 3 maja, od godziny 18:00 na antenie Romance TV.

Serial o dżinsach i Ameryce

Serial historyczny "Levi Strauss i materiał marzeń" to intrygująca opowieść o tym, jak powstały kultowe dżinsy. Od ich początków w czasach gorączki złota po czasy, kiedy stały się symbolem wolności i przebudzenia. Widzowie zobaczą nie tylko, jak słynne spodnie podbijały świat. Poznamy też Amerykę, która jako kraj nieograniczonych możliwości stała się wówczas na mapie świata wymarzonym miejscem, do którego przybyć starali się ludzie z całego globu.

W roku 1850 24-letni Niemiec Levi Strauss emigruje do Ameryki. Chciałby zamieszkać ze swoją siostrą Fanny w Nowym Jorku. Tam jako handlarze tekstyliów pracują jego przyrodni bracia. Na pokładzie statku Levi zawiera znajomość z pochodzącym z Rygi krawcem, Jacobem Daviesem.

A to tylko początek historia Leviego, który dzięki podejmowaniu ryzyka i swojemu uporowi stworzył spodnie, które początkowo miały służyć robotnikom do pracy, a stały się światowym fenomenem.

Kto występuje w serialu?

W roli głównej występuje Vincent Redetzki ("Wilki z Berlina", "Kleo", "Lato w Berlinie"), a partnerują mu Lea van Acken ("Dziennik Anny Frank", "Dark", "Wyspa"), Niels Bormann ("Miejsce zbrodni", "W powietrzu", "Toni Erdmann") i Alessandro Schuster ("Zbrodnie na wybrzeżu", "Miejsce zbrodni", "Okręt").

Kto stoi za serialem?

Serial wyreżyserowała Neele Leana Vollmar ("Rico, Oskar i głębocienie", "Wesele w Campobello") według scenariusza, który napisała razem z Robertem Krause'em ("Sisi", "Godność", "Mit Karola Wielkiego").