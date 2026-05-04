Niezwykle mocny serial kryminalny w Polsce. Nowe odcinki ekranizacji bestsellera

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 16:00
Polacy wreszcie mogą oglądać światowy hit serialowy "Save Me" z 2022 roku. Niezwykle mocna adaptacja bestsellerowego kryminału Dimitrisa Simosa zabiera widzów do niewielkiego greckiego miasteczka, na którego obrzeżach odnalezione zostają zwłoki kobiety z wyłupionymi oczami. Gdzie można oglądać nowe odcinki serialu?

Trzeci i czwarty odcinek serialu kryminalnego "Save Me" pojawiły się dziś, 4 maja, na kanale Viaplay Filmy i Seriale, a kolejne z ośmiu odcinków będą publikowane po dwa w każdy poniedziałek. Kanał Viaplay Filmy i Seriale można oglądać poprzez Prime Video Channels, MEGOGO, CANAL+ oraz Play.

O czym jest serial?

"Save Me" to reprezentant bardzo ciekawego nurtu greek noir. Popularność serialu wyszła poza Grecję.

Główną  bohaterką jest Nikol Pomanou, artystka rzeźbiąca w drewnie, wraca do rodzinnej miejscowości na uroczystość upamiętniającą zmarłego ojca. Wizyta, która miała być jedynie chwilą zadumy, szybko zamienia się w koszmar – jej młodsza siostra, Alkistis, znika bez śladu. Rodzina natychmiast zgłasza sprawę na komisariacie, a dochodzenie przejmuje Despoina Loukidi – policjantka, która w przeszłości była szkolną prześladowczynią Nikol. Śledcza jest córką emerytowanego prokuratora, a rozwiązanie sprawy tajemniczych morderstw ma jej zapewnić awans. Jest zdeterminowana, by odnaleźć zaginioną kobietę i rozwiązać toczącą się sprawę. Czas kurczy się nieubłaganie, a dochodzenie pokazuje, jak daleko miejscowi są w stanie się posunąć, by chronić swoich – i jak łatwo zło może zakorzenić się w pozornie zwyczajnych miejscach.

Viaplay reklamuje "Save Me" jako "opowieść o przeszłości, która mimo upływu lat wciąż odciska swoje piętno, o ludziach ulegających własnym słabościom oraz o tajemnicach, których odkrycie może zmienić wszystko". Twórcy prowadzą widza przez gęstą, misternie skonstruowaną sieć intryg, sięgających znacznie głębiej, niż mogłoby się wydawać. Każdy element zawiłej układanki ma znaczenie, a dopiero ich połączenie odsłania pełen obraz manipulacji, korupcji i pozorów utrzymywanych przez lata. To opowieść o niewielkim miasteczku skrywającym wielkie sekrety i wielowymiarowych bohaterach szukających sprawiedliwości i wypowiadających walkę własnym demonom.

Kto występuje w serialu?

W głównych rolach występują Elena Mavridou ("Arkadia") i Danae Skiadi ("Ulotne fragmenty"). W produkcji zobaczymy również Manolisa Mavromatakisa ("Syn przeznaczenia", "Kod Dedala"), Nikosa Georgakisa ("Rozgrywka"), Ektora Liatsosa ("Tajemnice Morza Sargassowego") oraz Evangelię Adreadaki ("Małe grzeszki").

Kto stoi za serialem?

Serial został stworzony na podstawie bestsellera o tym samym tytule autorstwa Dimitrisa Simosa, który jest także głównym scenarzystą produkcji.

Reżyserią zajął się Pierros Andrakakos, a produkcją – Michael Iskas oraz Yannis Donos.

