Najpopularniejszy serial komediowy od lat. Hit podbił Polskę

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 13:00
Na popularnej platformie streamingowej zadebiutował dziewiąty odcinek nowej produkcji komediowej z uwielbianym Steve'em Carellem w roli głównej. Serial "Rooster" składa się z 10 odcinków i został wyprodukowany przez Warner Bros. Television. Widzowie są zachwyceni, a krytycy także są na "tak" – aż 88 proc. recenzji na portalu Rotten Tomatoes jest pozytywnych. Gdzie można oglądać nowy serial?

Dziewiąty odcinek serialu "Rooster" pojawił się dziś,  4 maja 2026 roku na platformie HBO Max, a finałowy odcinek zostanie udostępniony na platformie za tydzień.

Światowy hit

Serial podbija światową, w tym polską, widownię. Zarówno widzowie, jak i krytycy rozpisują się  o "prawdziwej rewelacji", zwracając uwagę na przedni humor i wyborne aktorstwo.

Cztery pierwsze odcinki obejrzało średnio ponad 5,8 mln widzów w Stanach Zjednoczonych, co czyni serię najchętniej oglądaną komedią HBO Original od ponad dekady.

O czym jest serial?

Akcja serialu "Rooster" rozgrywa się na kampusie uniwersyteckim i opowiada historię skomplikowanej relacji ojca (Steve Carrell) z córką (Charly Clive).

Pisarz Greg Russo (Steve Carell) odwiedza kampus Ludlow, aby wygłosić gościnny wykład. Przy okazji odwiedza pracującą tam córkę (Charly Clive), której małżeństwo z innym wykładowcą przeżywa poważny kryzys. Greg zupełnie niespodziewanie dostaje nietypową propozycję...

Kto występuje w serialu?

Wśród obsady oprócz Steve'a Carrella i Charly Clive zobaczymy Danielle Deadwyler, Phila Dinstera, Johna C. McGinleya oraz Lauren Tsai.

Kto stoi za serialem?

"Rooster" został wyprodukowany przez Warner Bros. Television. Bill Lawrence ("Ted Lasso") oraz Matt Tarses ("Hoży doktorzy") są showrunnerami oraz producentami wykonawczymi serii. Odtwórca głównej roli Steve Carell jest także producentem wykonawczym serialu.

W grupie producentów wykonawczych znaleźli się również Jeff Ingold i Liza Katzer z ramienia Doozer, a także Matt Tarses, Jonathan Krisel, Barbie Adler, Annie Mebane, David Stassen oraz Anthony King.

