Kryminalny hit w Polsce. Wielki finał serialu oglądanego przez miliony

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:00
Shantol Jackson w 15. sezonie serialu "Śmierć pod palmami"/Materiały prasowe
Najpopularniejszy serial 2025 roku na antenie BBC First, "Śmierć pod palmami", powrócił z 15. sezonem oraz z nowym detektywem na czele lokalnej policji. O której godzinie oglądać ósmy i zarazem finałowy odcinek nowej serii serialowego hitu, który już od dekady przyciąga przed małe ekrany w Wielkiej Brytanii ponad 8 milionów widzów za każdym razem?

Ósmy i finałowy odcinek nowego – i jak na razie ostatniego – sezonu serialu "Śmierć pod palmami" pojawi się na antenie BBC First już dziś, w poniedziałek, 4 maja, o godz. 21:00.

Premiery kolejnych odcinków 15. sezonu "Śmierci pod palmami" odbywają się co tydzień, w kolejne poniedziałki o tej samej porze. Każdy odcinek będzie również dostępny na platformie BBC Player godzinę po premierowej emisji w BBC First.

"Śmierć pod palmami" była w ostatnich latach najpopularniejszym serialem w BBC First. Olbrzymie sukcesy święci także w Wielkiej Brytanii, gdzie ogłoszona została najpopularniejszym powracającym serialem i już od dekady co roku konsekwentnie przyciąga ponad 8 milionów widzów w każdym sezonie.

Jak pisze "The i Paper": "urok serialu jest niewątpliwy – zresztą, czy w środku zimowej chandry jest lepsza rozrywka niż zagadka kryminalna, której towarzyszą tropikalne temperatury i białe, piaszczyste plaże?".

Co się  wydarzyło w 15. sezonie?

Fabuła nowych odcinków skupia się na detektywie Mervinie Wilsonie (w tej roli Don Gilet), który stara się zadomowić na wyspie Saint Marie. Jednocześnie musi ustalić okoliczności dramatycznych wydarzeń, które burzą spokój mieszkańców tego skąpanego w słońcu raju. Pomagają mu w tym sierżant Naomi Thomas (Shantol Jackson) i oficer Sebastian Rose (Shaquille Ali-Yebuah). Do zespołu dołącza też Mattie Fletcher (Catherine Garton).

Śledczy usiłują rozwikłać zagadkę śmierci miejscowej dziennikarski, rzekomego ataku mitycznej bestii na wykładowcę akademickiego, zgonu płatnego zabójcy oraz terapeutki par, której ciało znaleziono nieopodal ekskluzywnego ośrodka wypoczynkowego. Intensywnie jest jednak nie tylko w pracy. Nieoczekiwane spotkanie odmienia życie prywatne Mervina, wciągając go w wir wydarzeń, których zupełnie się nie spodziewał.

Pytana o to, czego widzowie mogą spodziewać się po najnowszych odcinkach, Catherine Garton, odtwórczyni roli Mattie Fletcher, odpowiadała krótko: "akcji". Widzowie zobaczą wzloty, upadki i mnóstwo pasji! – dodawała aktorka. Swoją postać kobieta opisuje jako "naprawdę ciekawą do grania". [Mattie] jest zadziorna, ale w stylu starszej siostry, która powie ci, co i jak, do której można przyjść, jeśli trzeba. Można się z nią pośmiać. Jest bardzo zaangażowana w różne rzeczy, w tym w pracę. Jest też bardzo zdeterminowana, czasem aż za bardzo – mówiła.

"Zabójczo dobre seriale"

Nowy sezon "Śmierci pod palmami" jest emitowany jako część "Zabójczo dobrych seriali" – codziennego pasma serialowego BBC First. W marcu w jego ramach można oglądać też kolejny sezon "My Life is Murder", "Shakespeare i Hathaway: prywatni detektywi", "Zbrodnie Saint-Pierre", "Diabelski szczyt", "Zabójcze arcydzieła", "Tajemnice Brokenwood" oraz "McDonald i Dodds". "Zabójczo dobre seriale" można oglądać codziennie o 21:00 w BBC First.

