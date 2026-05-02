Netflix kręci film o polskich geniuszach. "Więcej niż fascynująca historia"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 10:00
Ryszard Szubartowski/Netflix
Netflix zapowiedział realizację pełnometrażowego filmu fabularnego inspirowanego historią Ryszarda Szubartowskiego – polskiego nauczyciela, który wychował ponad setkę laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej, a jego uczniowie stoją m.in. za sukcesem OpenAI.​ Film ma być "nie tylko fascynującą historią", ale też pokazać światu dokonania Polaków. Kiedy zobaczymy produkcję?

Premiera niezatytułowanego jeszcze filmu planowana jest przez Netflix na rok 2027.

Kuźnia wybitnych talentów

Ryszard Szubartowski od lat udowadnia, że Polska jest kuźnią informatycznych talentów. Jako współzałożyciel Stowarzyszenia Talent i wybitny pedagog opracował unikalny system pracy z młodymi uczniami, oparty na działaniu i osobistym doświadczeniu. W ciągu ponad ćwierć wieku aż 126 jego podopiecznych zostało laureatami krajowych Olimpiad Informatycznych, a niemal 40 reprezentowało Polskę w międzynarodowych olimpiadach i zawodach informatycznych, zdobywając łącznie 60 medali, w tym aż 33 złote.

Dorobek Szubartowskiego to jednak przede wszystkim ludzie, którzy obecnie kształtują przyszłość technologii w najważniejszych firmach i ośrodkach naukowych świata. To pod jego okiem szlify zdobywali m.in. Jakub Pachocki, Chief Scientist w OpenAI, Szymon Sidor, kluczowy inżynier przy modelach GPT (w tym GPT-4), czy Filip Wolski, mistrz świata w programowaniu zespołowym i ekspert od systemów sztucznej inteligencji. Renoma nauczyciela wykracza poza granice kraju – w czasie niedawnej wizyty w Polsce prezes Netflixa Greg Peters oraz dyrektor programowy Łukasz Kłuskiewicz spotkali się z pierwowzorem przyszłego bohatera filmu, by porozmawiać o potencjale polskich naukowców.

Spotkanie z profesorem Szubartowskim było dla mnie jednym z tych momentów, kiedy wyraźnie zobaczyłem, jak utalentowani młodzi Polacy mogą mieć wpływ na losy świata – podkreśla Łukasz Kłuskiewicz. Historia profesora i zespołów z nim współpracujących to dowód na to, że w Polsce istnieje niezwykle silna, dojrzała szkoła myślenia technologicznego.

Za realizację filmu inspirowanego życiem Ryszarda Szubartowskiego będzie odpowiadała firma dFlights z Markiem Kłosowiczem w roli producenta.

Inwestycje Netflixa w Polsce

Wiedza i dokonania polskich inżynierów stały się nie tylko kanwą opowieści filmu, ale też powodem strategicznych inwestycji Netflixa w Polsce.

Jestem pod ogromnym wrażeniem polskiego talentu technologicznego, zarówno pod względem głębi wiedzy, jak i odwagi w rozwiązywaniu złożonych problemów na skalę globalną – powiedział Greg Peters, prezes Netflixa, w trakcie swojej wizyty w Polsce. To właśnie dlatego zdecydowaliśmy się zainwestować w Warszawie w nasz jedyny poza Stanami Zjednoczonymi hub technologiczny, gdzie tworzone są innowacje, które napędzają rozwój rozrywki i umożliwiają dostarczanie jej setkom milionów ludzi na całym świecie.

W tym roku Netflix planuje dalsze inwestycje i zatrudnienie w Warszawie około 200 kolejnych inżynierów. Codzienna praca w warszawskim hubie technologicznym Netflixa bezpośrednio wpływa na doświadczenia widzów serwisu w każdym zakątku świata. Zatrudnieni w Polsce inżynierowie pracują m.in. nad:

  • technologiami wspierającymi twórców w produkcji filmów i seriali,
  • infrastrukturą odpowiedzialną za działanie serwisu i jakość streamingu,
  • systemami zwiększającymi bezpieczeństwo i stabilność usług,
  • narzędziami ułatwiającymi proces tworzenia i wydawania gier,
  • nowymi sposobami personalizacji i odkrywania treści.

Inwestycja w Warszawie to długofalowe zobowiązanie Netflixa do rozwijania globalnych innowacji w oparciu o lokalne talenty.

Więcej niż fascynująca historia

Film inspirowany dokonaniami Ryszarda Szubartowskiego to nie tylko opowieść, która dostarczy widzom jakościowej rozrywki, ale także kolejna okazja na pokazanie światu, jak wielki wkład w nowoczesne technologie mają Polacy.

Film będzie nie tylko fascynującą historią. To także ukłon w stronę społeczności polskich naukowców i inżynierów oraz powód do dumy z nich. Chcemy też pokazać widzom, że część innowacji, dzięki którym Netflix działa tak dobrze, rodzi się właśnie tutaj, nad Wisłą – podsumowuje Łukasz Kluskiewicz.

