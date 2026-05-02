Polski film międzynarodowym hitem. "Sukces w różnych częściach świata"

Film "Opiekun" jest dostępny na platformie VOD Rafaelkino.pl.

Hit w Brazylii i podbój Ameryki

Film zadebiutował w Brazylii 12 marca 2026 roku i już w dniu premiery znalazł się w pierwszej dziesiątce zestawienia box office. W pierwszy weekend wyświetlania awansował do ścisłej czołówki – Top 4 – i obecnie prezentowany jest w ponad 100 kinach w całym kraju. "Sukces ten potwierdza rosnące zainteresowanie widzów historią inspirowaną postacią św. Józefa – patrona rodzin i opiekuna Świętej Rodziny" – informuje Rafael Film, który jest nie tylko dystrybutorem, ale i producentem filmu.

Międzynarodowa dystrybucja filmu dynamicznie się rozwija. "Opiekun" trafił już do kin w 15 krajach, w tym niedawno w Kolumbii (16 kwietnia) i Stanach Zjednoczonych (23 kwietnia). W ciągu kilku tygodni pojawi się na kinowych ekranach w Ekwadorze (21 maja).

Pracując nad tym filmem, jeszcze wyraźniej dostrzegłem, jak bardzo postać św. Józefa odpowiada na współczesny kryzys ojcostwa i odpowiedzialności. Jego przykład – cichej siły, wierności i obecności – okazuje się dziś niezwykle uniwersalny. Sukces filmu w różnych częściach świata tylko to potwierdza – podkreśla Przemysław Wręźlewicz, szef Rafael Film.

O czym opowiada "Opiekun"?

"Opiekun" to historia małżeństwa przeżywającego poważny kryzys. Dominika – utalentowana skrzypaczka – oraz Robert, ambitny dziennikarz lokalnego radia, zmagają się z problemami finansowymi i rozpadem relacji. Punktem zwrotnym okazuje się zawodowe zadanie Roberta, który ma przygotować materiał o świadectwach osób twierdzących, że doświadczyły cudów za wstawiennictwem św. Józefa. W trakcie pracy odkrywa, że jego własne życie zaczyna splatać się z historiami pielgrzymów.

Kto występuje w filmie?

Film łączy elementy fabularne i dokumentalne, tworząc wielowymiarową opowieść o wierze, odpowiedzialności i sile rodziny. W rolach głównych występują Rafał Zawierucha ("Pewnego razu w... Hollywood", "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje", "Gierek"), Karolina Chapko ("Oszukane", "Blef doskonały", "Porady na zdrady 2") oraz Radosław Pazura ("Szwadron", "Sfora: Bez litości", "Operacja Samum").

Kto stoi za filmem?

Za reżyserię, scenariusz i muzykę odpowiada Dariusz Regucki (we współpracy z Bartoszem Geislerem i Aleksandrą Polewską-Wianecką), a autorem zdjęć jest Michał Bożek.

Produkcja powstała dzięki wsparciu społeczności – projekt został sfinansowany przez ponad 5 tysięcy darczyńców z Polski i zagranicy, co czyni "Opiekuna" jednym z najbardziej wyjątkowych przedsięwzięć filmowych ostatnich lat.