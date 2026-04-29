Wyczekiwana adaptacja kultowej powieści. Trzy odcinki serialu na start

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 16:00
Na jednej z popularnych platform streamingowych zadebiutował właśnie wyczekiwany serial "Dom duchów", czyli pierwsza hiszpańskojęzyczna adaptacja kultowej powieści Isabel Allende. Serial został wyprodukowany przez wielokrotnie nagradzaną Oscarem firmę stojącą za filmami "Anora" i "Konklawe". Gdzie można go oglądać?

Pierwsze trzy odcinki serialu "Dom duchów" są dostępne od dziś, 29 kwietnia, w serwisie Prime Video, a kolejne będą pojawiać się na platformie co tydzień, aż do finału 13 maja.

O czym jest serial?

Oparty na cenionej na całym świecie powieści Isabel Allende "Dom duchów" to ośmioodcinkowa saga rodzinna obejmująca pół wieku historii, opowiadająca o trzech pokoleniach kobiet –  Clarze, Blance i  Albie – żyjących w konserwatywnym kraju Ameryki Południowej, ukształtowanym przez konflikty klasowe, polityczne zawirowania i elementy magii.

Kto występuje w serialu?

W serialu "Dom duchów" Alfonso Herrera ("Rebel Moon") wciela się w rolę Estebana Truebę, a Nicole Wallace ("Nasza wina") i Dolores Fonzi ("Belén") portretują Clarę del Valle na różnych etapach jej życia.

W  obsadzie znaleźli się także Fernanda Castillo ("The Lord of the Skies") jako Férula, Aline Kuppenheim ("Fantastyczna kobieta") jako Nivea del Valle, Eduard Fernández ("Skóra, w której żyję") jako Severo del Valle, Sara Becker ("Opowiadaczka filmów") i Fernanda Urrejola ("Cry Macho") jako Blanca, Rochi Hernández jako Alba ("30 nocy z moją eks"), Juan Pablo Raba ("News of a Kidnapping") jako Tío Marcos, Pablo Macaya ("Na jej miejscu") i Nicolás Contreras ("Baby Bandito") jako Pedro Tercero.

Kto stoi za serialem?

Producentami wykonawczymi są Isabel Allende, Eva Longoria i Courtney Saladino, obok showrunnerów: Franciski Alegríi ("Krowa, która wyśpiewała przyszłość"), Fernandy Urrejoli ("Cry Macho") oraz Andrésa Wooda ("News of a Kidnapping").

Serial produkuje FilmNation Entertainment – wielokrotnie nagradzana Oscarami firma stojąca za filmami "Anora" i "Konklawe" – przy wsparciu chilijskiej firmy produkcyjnej Fabula, nagrodzonej Oscarem ("Pamięć jest wieczna", "Fantastyczna kobieta").

