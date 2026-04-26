Kultowy serial kryminalny powrócił po dekadzie. To jedna z najlepszych adaptacji

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:00
"Agatha Christie: Świadek oskarżenia"
Kultowy serial kryminalny "Agatha Christie: Świadek oskarżenia" z 2016 roku powrócił po dekadzie na antenę polskiej telewizji. To jedna z najlepiej ocenianych adaptacji prozy mistrzyni kryminału – na portalu Rotten Tomatoes produkcja zgromadziła pełne 100 proc. pozytywnych recenzji. Gdzie i kiedy będzie można obejrzeć odcinek drugi?

Drugi odcinek serialu "Agatha Christie: Świadek oskarżenia" ("The Witness for the Prosecution") zostanie wyemitowany na kanale Epic Drama już dziś, w niedzielę, 26 kwietnia, o godz. 21:00. Ostatni z trzech godzinnych odcinków pojawi się na antenie za tydzień o tej samej porze.

O czym jest serial?

Trzyodcinkowy miniserial oparty na opowiadaniu Agathy Christie z 1925 roku o tym samym tytule. Wciągająca historia oszustwa i pożądania, pieniędzy i moralności, niewinności i winy, morderstwa i złamanego serca, a także tego, co najbardziej niebezpieczne: miłości. Najważniejsza w całej opowieści jest postać Romaine: żony oskarżonego, która została świadkiem oskarżenia – archetypu bohaterki w stylu noir...

Kto występuje w serialu?

Główne role w cenionym serialu grają Billy Howle ("Król wyjęty spod prawa", "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie", "Dunkierka"), Robert East ("Jojo Rabbit", "Emma", "Tajniacy"), Andrea Riseborough ("Dobry chłopiec", "Birdman", "Niepamięć"), Monica Dolan ("Niewidzialny wróg", "Dumni i wściekli", "Turyści"), David Haig ("Mój syn Jack", "Dwa tygodnie na miłość", "Boska Florence"), Kim Cattrall ("I tak po prostu", "Wszystko o moim starym", "Obłudna gra") i Toby Jones ("Szpieg", "Malowany welon", "Igrzyska śmierci").

Kto stoi za serialem?

Serial wyreżyserował Julian Jarrold ("Kozaczki z pieprzykiem", "Zakochana Jane", "Powrót do Brideshead") według scenariusza adaptowanego autorstwa Sarah Phelps ("Szóste przykazanie", "Skandal w brytyjskim stylu", "Tajemnica Bladego Konia").

