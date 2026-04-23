Popularny serial kryminalny wrócił. Niesamowite, że od 20 lat trzyma poziom

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 11:00
"Milczący świadek"
Fani perypetii dr Nikki Alexander mają się z czego cieszyć. Już dziś na antenie jednej z polskojęzycznych telewizji będzie można obejrzeć najnowsze odcinki popularnego serialu kryminalnego "Milczący świadek", gdzie na zespół dr Alexander czekają nowe sprawy. Gdzie i o której godzinie można oglądać 28. sezon hitu?

Piąty i szósty odcinek nowego sezonu serialu "Milczący świadek" zostaną wyemitowane już dziś, w czwartek, 23 kwietnia, od godz. 21:00 na antenie BBC First. Co czwartek stacja pokazuje dwa odcinki. Powtórki można oglądać w soboty, od godz. 22:00. Serial jest też dostępny w serwisie BBC Player.

Co się wydarzy w nowych odcinkach?

Dr Nikki Alexander, ekspert ds. kryminalistyki Jack Hodgson, doświadczona profesorka patologii Harriet Maven oraz błyskotliwa analityczka Kit Brooks staną przed kolejnymi wyzwaniami.

Wśród spraw, którymi zajmie się zespół, są m.in.: makabryczne znalezisko w kanale, tajemnicze ataki na starsze osoby, powrót uzbrojonego w młotek napastnika oraz zagadkowa śmierć pasażera samolotu. Emocji na pewno nie zabraknie.

To niesamowite i bardzo rzadkie, że serial trzyma wysoki poziom od 20 lat – zadebiutował w 1996 roku, a nowe odcinki wcale nie są oceniane gorzej od tych sprzed dekad.

Kto występuje w serialu?

W dr Nikki Alexander już od ponad dwóch dekad wciela się Emilia Fox ("Pianista", "Cashback", "Dorian Gray"), jako Jack Hodgson występuje David Caves ("Jackie", "Żelazny rycerz 2"), w Harriet Maven wciela się Maggie Steed ("Malowany welon", "Lekarstwo na życie", "Transformers: Ostatni rycerz"), zaś Kit Brooks portretuje Francesca Mills ("Bandyci czasu", "Wiedźmin: Rodowód krwi", "Zoolander 2").

