Dziennik Gazeta Prawana logo

Kryminalny hit w polskiej telewizji. To serial inspirowany kultowym filmem

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 10:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Blue Ridge", sezon 2./Materiały prasowe
Ceniony serial kryminalny "Blue Ridge", inspirowany kultowym filmem z 2020 roku o tym samym tytule, powrócił na antenę polskiej telewizji. Wszystkie odcinki drugiego sezonu zostaną wyemitowane jeszcze w kwietniu. Gdzie można oglądać najnowsze z sześciu odcinków składających się na drugą odsłonę hitu?

Serial "Blue Ridge" wraca na kanał 13 Ulica z nowymi odcinkami drugiego sezonu już dziś, 23 kwietnia, o godz. 22:00. Kolejne odcinki, emitowane po dwa, można oglądać w każdy czwartek o tej samej porze, aż do finału sezonu zaplanowanego na 30 kwietnia.

O czym jest serial?

Produkcja, inspirowana kultowym filmem z 2020 roku o tym samym tytule, opowiada o szeryfie Justinie Wisie i jego dwóch zastępcach, którzy stają do walki o bezpieczeństwo niewielkiego miasteczka  w Appalachach. Każde kolejne śledztwo wystawia na próbę ich lojalność, determinację i kruchą równowagę panującą w lokalnej społeczności. Narastające konflikty, sfrustrowani przestępcy, nieprzewidywalni przyjezdni oraz bezwzględni zabójcy burzą spokój mieszkańców, których Justin przysiągł chronić.

O czym jest drugi sezon?

Drugi sezon skupia się na zmieniających się relacjach w społeczności oraz coraz większej odpowiedzialności spoczywającej na osobie noszącej odznakę szeryfa – w miejscu, gdzie wszyscy znają się nawzajem, wraz z ich historiami.

W "Blue Ridge" sprawiedliwość ma osobisty wymiar i zdobywana jest krok po kroku – w każdej walce, każdym śledztwie i z każdą odkrytą prawdą.

Kto występuje w serialu?

W rolach głównych ponownie występują Johnathon Schaech ("Szaleństwa młodości", "Houdini") oraz Sarah Lancaster ("Chuck", "Sędzia") jako Elli Wise, Taegen Burns ("Urojenie", "Potężne Kaczory: Sezon na zmiany") jako Maddie Wise, a także A. Martinez ("Longmire", "Awatar: Ostatni władca wiatru") jako Connor McGrath.

W serialu gościnnie pojawią się między innymi Bruce Boxleitner ("Babilon 5", "Tron"), Eric Close  ("W garniturach", "Bez śladu") oraz Sean Patrick Flanery ("Święci z Bostonu", "Złowrogi").

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu, jego głównym scenarzystą i reżyserem jest Gary Wheeler ("Mountain Top", "Lato marzeń").

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalny13 Ulicadrugi sezonnowe odcinki
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj