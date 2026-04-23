To jeden z najlepszych kryminałów ostatnich lat. Mocny serial nie budzi żadnych zastrzeżeń

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:00
"Under Salt Marsh"
W polskim streamingu zadebiutował piąty i zarazem przedostatni odcinek nowego brytyjskiego serialu kryminalnego "Under Salt Marsh" z Kelly Reilly i Rafe'em Spallem. Produkcja zyskała rozgłos nie tylko w rodzimej Wielkiej Brytanii – na portalu Rotten Tomatoes serial ocenia pozytywnie pełne 100 proc. krytyków. Gdzie można oglądać nowy odcinek chwalonego kryminału?

Piąty odcinek serialu "Under Salt Marsh" jest dostępny od dziś, 23 kwietnia, na platformie SkyShowtime. Finałowy odcinek trafi do serwisu za tydzień.

O czym jest serial?

"Under Salt Marsh" według SkyShowtime "łączy klimatyczny kryminał z pogłębionym psychologicznie portretem lokalnej społeczności".

Akcja serialu rozgrywa się w fikcyjnym, walijskim miasteczku Morfa Halen. Jego mieszkańcy przygotowują się na potężny sztorm, jakiego nie było od pokoleń. Była detektywka, a obecnie nauczycielka Jackie Ellis (Kelly Reilly) dokonuje szokującego odkrycia, które na nowo otwiera rany po nierozwiązanej sprawie sprzed trzech lat. Tamto śledztwo pozbawiło ją zarówno pracy, jak i zaufania rodziny.

Jackie zostaje zmuszona do ponownego spotkania z dawnym partnerem z policji Erikiem Bullem (Rafe Spall) i stopniowo angażuje się w kolejne śledztwo, które wstrząśnie walijskim miasteczkiem. Wspólnie muszą stawić czoła społeczności dręczonej tajemnicami i podzielonej przez tragedię, zanim nadchodzący sztorm na zawsze zmyje dowody zbrodni.

Kto występuje w serialu?

Główne role grają wspomniani Kelly Reilly ("Yellowstone", "Duma i uprzedzenie") i Rafe Spall ("Warto się starać", "Życie Pi"). W rolach drugoplanowych występują Naomi Yang ("Chimerica"), Jonathan Pryce ("The Crown"), Dinita Gohil ("Zdrada"), Brian Gleeson ("Siostry na zabój"), Kimberley Nixon ("Świeżaki") i Harry Lawtey ("Branża").

W obsadzie znaleźli się także Mark Stanley ("Happy Valley", "Rachunek sumienia"), Dino Fetscher ("Już mnie nie oszukasz", "Fundacja"), Lizzie Annis ("Wiedźmin: Rodowód krwi", "Nadzwyczajna"), Rhodri Meilir ("Pren Ar y Bryn", "Grzechy przeszłości") i Julian Lewis Jones ("Ród Smoka", "Koło czasu").

Kto stoi za serialem?

Sześcioodcinkowy serial został napisany i wyreżyserowany przez Claire Oakley ("Make Up").

Za produkcję odpowiada Little Door Productions we współpracy ze Sky Studios. Produkcja otrzymała wsparcie od rządu walijskiego za pośrednictwem agencji Creative Wales. Autorką scenariusza jest Claire Oakley, a producentami – Scott Bassett i Emma Duffy. Producentami wykonawczymi zostali Elwen Rowlands z Little Door Productions, Megan Spanjian ze Sky Studios, Claire Oakley i Kelly Reilly.

"Under Salt Marsh" od premiery utrzymuje się w ścisłej czołówce najchętniej oglądanych seriali na polskojęzycznej platformie SkyShowtime.

