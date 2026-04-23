Polski serial podbił streaming i telewizję. Finałowy odcinek

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 07:00
Mroczny thriller medyczny "Sortownia" to jeden z najmocniejszych polskich seriali ostatnich lat. Produkcja zadebiutowała w 2023 roku w CANAL+ online oraz Polsat Box Go. Na obu platformach okazała się hitem. Teraz, po trzech latach, głośny serial z Andrzejem Chyrą można oglądać w telewizji. Dziś ósmy i zarazem finałowy odcinek. Gdzie go zobaczyć?

"Sortownia" w telewizji radzi sobie nie gorzej niż w streamingu. Ósmy i ostatni odcinek serialu zadebiutuje na antenie telewizji Polsat dziś, 23 kwietnia, o godz. 22:55.

O czym jest serial?

"Sortownia" to historia lekarza, który zamiast bezwarunkowo ratować każde ludzkie życie, w uzasadnionych przypadkach postanawia je odbierać. Tymi działaniami utwierdza się w przekonaniu, że czyni świat lepszym i odzyskuje dawno utracony sens własnego życia.

Kto występuje w serialu?

W roli głównej występuje Andrzej Chyra. W znaczących rolach partnerują mu Olga Goldys, Jaśmina Polak oraz Natalia Jędruś. W pomniejszych rolach pojawiają się takie tuzy polskiego aktorstwa, jak Artur Barciś, Ilona Ostrowska, Marcin Czarnik czy Mariusz Bonaszewski.

Co się wydarzyło w drugim odcinku?

Na SOR trafia Justyna – nadpobudliwa, roztrzęsiona i cała we krwi. Od pierwszej chwili domaga się kontaktu z Jackiem, jednak lekarza nie ma tego dnia na dyżurze. Sytuacja wzbudza niepokój, a młoda lekarka Olga coraz mocniej zastanawia się nad okolicznościami śmierci kierowcy z poprzedniego dnia.

W tym samym czasie na oddział przywożony zostaje kolejny pacjent – Andrzej Król, agresywny mężczyzna z nożem wbitym w brzuch. Początkowo wszystko wskazuje na brutalny atak, jednak szybko okazuje się, że prawda jest bardziej złożona. Jak wychodzi na jaw, to żona Andrzeja użyła noża w obronie własnej po latach przemocy domowej.

Poza murami szpitala Justyna poznaje na imprezie Tomka i Gawrona. Zabawa szybko wymyka się spod kontroli – za namową dziewczyny Tomek przyjmuje zbyt dużo używek i traci przytomność. W panice trafia na SOR, gdzie jego przypadkiem zajmuje się już Jacek.

Na oddziale dochodzi jednak do kolejnego zgonu. Mimo dobrych rokowań umiera Andrzej Król. To wydarzenie jeszcze bardziej pogłębia wątpliwości Olgi i sprawia, że atmosfera wokół Jacka staje się coraz bardziej napięta.

Równolegle Nicole próbuje zamknąć trudny rozdział swojego życia – chce odejść z nocnego klubu, wrócić do zawodu i zacząć wszystko od nowa.

Co się  wydarzyło w pierwszym odcinku?

Poznajemy głównego bohatera serialu, którym jest Jacek Woliński (Andrzej Chyra) – ceniony lekarz warszawskiego SOR-u. W pracy – opanowany, profesjonalny, skuteczny. Prywatnie – wycofany samotnik, który stroni od ludzi, choć potrafi bezinteresownie pomóc sąsiadowi czy wesprzeć Nicole – tancerkę z nocnego klubu.

Na oddziale pojawia się nowa lekarka – Olga (Jaśmina Polak). Jej pierwsze dni w szpitalu okazują się brutalnym zderzeniem z rzeczywistością. Jacek pomaga jej odnaleźć się w świecie, w którym każda decyzja może kosztować czyjeś życie.

Podczas jednego z dyżurów dochodzi do tragedii. Do szpitala trafia ofiara wypadku samochodowego. Mimo wysiłków, Jackowi nie udaje się jej uratować. Sprawca wychodzi z wypadku niemal bez szwanku – bez poważnych obrażeń i bez śladu poczucia winy. To wydarzenie staje się punktem zwrotnym.

W drodze do domu Jacek mija billboard z wizerunkiem znanego psychoterapeuty i pisarza Roberta Tracza (Marcin Czarnik). Ten obraz otwiera w nim głęboko skrywaną ranę. Widzowie zaczynają rozumieć, że pod maską spokojnego lekarza kryje się ktoś, kto od dawna toczy prywatną walkę – i być może już dawno przekroczył granicę, której lekarzowi przekraczać nie wolno.

Kto stoi za serialem?

Reżyserką serialu jest Anna Kazejak. Za scenariusz odpowiedzialni są Wiktor Piątkowski, Monika Powalisz, Michał Wawrzecki i Joanna Kozłowska. Za zdjęcia odpowiada Piotr Niemyjski.

