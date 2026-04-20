Andrzej Seweryn z Nagrodą im. Bronisława Geremka. Gratulacje od Donalda Tuska

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 20:21
Premier RP Donald Tusk (L) i aktor Andrzej Seweryn, który został uhonorowany Nagrodą im. Bronisława Geremka za wkład w umacnianie relacji polsko-francuskich, 20 bm. podczas ceremonii wręczenia nagrody w Europejskim Centrum Solidarności/PAP
Aktor teatralny i filmowy Andrzej Seweryn został uhonorowany Nagrodą im. Bronisława Geremka za wkład w umacnianie relacji polsko-francuskich. Uroczystość odbyła się w Dniu Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Europejskim Centrum Solidarności. W wydarzeniu wzięli udział prezydent Francji Emmanuel Macron oraz premier Polski Donald Tusk.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Ogrodzie Zimowym Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku i jest zwieńczeniem I Polsko-Francuskiego Szczytu Międzyrządowego.

Nagroda polsko-francuska

Nagroda, zainicjowana przez Fundację Geremka, została ustanowiona przez ministerstwa spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Francuskiej w ramach Traktatu z Nancy (2025). Jej celem jest wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla budowania dialogu, zaufania i trwałej współpracy między Polską a Francją.

Kim jest Andrzej Seweryn?

Andrzej Seweryn uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich aktorów dramatycznych. Jest także reżyserem teatralnym, a od 2011 r. dyrektorem Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Debiutował w 1968 r. na scenie stołecznego Teatru Ateneum, gdzie występował przez 13 lat. W filmie zadebiutował dwa lata później w "Albumie polskim" Jana Rybkowskiego.

Zagrał m.in. w filmach Andrzeja Wajdy ("Ziemia obiecana", "Dyrygent", "Pan Tadeusz", "Zemsta"), a także w dziełach Agnieszki Holland, Stevena Spielberga, Jerzego Hoffmana i Jacka Bromskiego. W 1980 r. wyjechał do Francji, gdzie został zaangażowany jako trzeci cudzoziemiec w historii teatru francuskiego do jednego z najbardziej prestiżowych teatrów na świecie Comédie-Française. W 1995 r. został członkiem Komedii Francuskiej, a w 2013 – jej członkiem honorowym. Wykładał we francuskich uczelniach teatralnych.

Autorem statuetki jest uznany rzeźbiarz Tomasz Górnicki, który opisuje ją jako minimalistyczną formę, w której siła wyraża się nie przez skalę czy dominację, lecz przez gest i wrażliwość. Centralny motyw statuetki – pióro – symbolizuje jednocześnie słowo i pokój, przypominając, że słowa mają moc i współtworzą historię.

Kim był Bronisław Geremek?

Bronisław Geremek był działaczem opozycji politycznej w okresie PRL i uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. Po upadku PRL był posłem na Sejm, ministrem spraw zagranicznych oraz przewodniczącym Unii Wolności. Geremek był silnie związany z Francją jako historyk mediewista i dyplomata. Pracował na Sorbonie, kierował Ośrodkiem Kultury Polskiej w Paryżu i badał margines społeczny średniowiecza.

